Μια ιδιαίτερα αισιόδοξη ιστορία για την άγρια ζωή κατέγραψαν δράσεις παρακολούθησης φωλιών στο Μάμμαρι, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το ανθρωποπούλι.

Σύμφωνα με την Birdlife Cyprus, κατά τη διάρκεια δράσεων παρακολούθησης φωλιών με το Τμήμα Δασών και το Bird Focus, στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το ανθρωποπούλι, βρέθηκαν μπροστά σε μια ιδιαίτερα όμορφη ιστορία.

Κατά τη διάρκεια ελέγχων εντοπίστηκε σε φωλιά κοντά στο Μάμμαρι ζευγάρι ανθρωποπουλιών με τέσσερα μικρά που μόλις είχαν εκκολαφθεί.

Από τον έλεγχο του δαχτυλιδιού του θηλυκού διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για το πουλί με κωδικό TL00035. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε το Κέντρο Περίθαλψης Άγριας Ζωής Taşkent, στο χωριό Βουνό στον Πενταδάκτυλο, το συγκεκριμένο θηλυκό είχε εισαχθεί στο κέντρο τον Δεκέμβριο του 2024 τραυματισμένο και σε πολύ κακή κατάσταση.

Μετά την περίθαλψή του, το πουλί δακτυλιώθηκε και απελευθερώθηκε ξανά στη φύση τον Μάρτιο του 2025. Έναν χρόνο αργότερα, εντοπίστηκε υγιέστατο σε μία από τις φωλιές που είχαν τοποθετηθεί κοντά στο Μάμμαρι, μαζί με το ταίρι του, το οποίο επίσης δακτυλιώθηκε, και τους τέσσερις νεοσσούς τους.

Με βάρος 385 γραμμάρια και σε άριστη κατάσταση, το ανθρωποπούλι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημασίας που έχουν οι προσπάθειες διάσωσης, περίθαλψης και διατήρησης της άγριας ζωής.

Μετά τον έλεγχο, και οι δύο γονείς επέστρεψαν αμέσως στη φωλιά, συνεχίζοντας τη φροντίδα των νεοσσών τους.