Μια πρωτοποριακή για τα κυπριακά δεδομένα επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, με τη σήμανση νεοσσού Γύπα με δακτυλίδι και πομπό GPS, ενώ το πτηνό βρισκόταν ακόμη στη φωλιά του.

Ο νεοσσός είναι το πρώτο μικρό της Molly και του Ramon, δύο Γυπών που μεταφέρθηκαν από την Ισπανία στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης του κυπριακού πληθυσμού του είδους. Σύμφωνα με το BirdLife Cyprus, η γέννησή του αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την προστασία και αποκατάσταση του πληθυσμού των Γυπών στην Κύπρο.

Η επιχείρηση άρχισε στις 6 το πρωί και είχε προηγηθεί συστηματική παρακολούθηση της φωλιάς, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο νεοσσός βρισκόταν στην κατάλληλη ηλικία, περίπου 90 ημερών. Είχαν επίσης πραγματοποιηθεί προηγούμενες επισκέψεις στην περιοχή, ενώ εξασφαλίστηκε άδεια από τις Βρετανικές Βάσεις.

Επαγγελματίας αναρριχητής κατέβηκε στη φωλιά και μετέφερε προσεκτικά τον νεοσσό στην ομάδα που βρισκόταν στο έδαφος. Λειτουργός της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας τοποθέτησε στο πτηνό το δακτυλίδι και τον πομπό GPS.

Ο νεοσσός εξετάστηκε από κτηνίατρο, ο οποίος διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε άριστη κατάσταση. Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα για τον καθορισμό του φύλου του, καθώς και για τη διενέργεια τοξικολογικών αναλύσεων.

Μέσω του πομπού GPS θα παρακολουθούνται οι μετακινήσεις και η επιβίωση του νεαρού Γύπα μετά την αποχώρησή του από τη φωλιά. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν αναμένεται να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς του είδους και στη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων προστασίας.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε περίπου δύο ώρες, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η ενόχληση. Ο νεοσσός επέστρεψε με ασφάλεια στη φωλιά, ενώ η ομάδα απομακρύνθηκε από την περιοχή και συνέχισε την παρακολούθηση από απόσταση, μέχρι να επιβεβαιωθεί η επιστροφή των γονιών του.

Η δράση συντονίστηκε και χρηματοδοτήθηκε από το BirdLife Cyprus, με άδεια από τις Βρετανικές Βάσεις και με την παρουσία της Chief Officer και μελών της ομάδας του Τμήματος Περιβάλλοντος των Βάσεων.

«Από τη Molly και τον Ramon, σε έναν νέο Γύπα που ετοιμάζεται σιγά σιγά να ανοίξει τα φτερά του πάνω από την κυπριακή ύπαιθρο», αναφέρει το BirdLife Cyprus.