Με ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή του πορεία, το ΤΕΠΑΚ επεκτείνει τη φυσική του παρουσία στη Λεμεσό, αξιοποιώντας τον Β’ Πόλο Ανάπτυξης στο τεμάχιο του Παλαιού Νοσοκομείου.

Σε ανάρτησή του, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτης Ζαφείρης, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του «Πατίχειου Κέντρου Ενηλίκων», το οποίο πλέον στεγάζει το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης και τα προγράμματα σπουδών στη Λογοθεραπεία και την Εργοθεραπεία, ενισχύοντας τις υποδομές του Πανεπιστημίου για εκπαίδευση, έρευνα και κλινική άσκηση.