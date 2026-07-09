Συναγερμός στη νότια Κίνα όπου εκατοντάδες φίδια, ανάμεσά τους δηλητηριώδεις κόμπρες, δραπέτευσαν από φάρμες εκτροφής μετά τις σφοδρές πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Maysak. Κάτοικοι αναφέρουν δαγκώματα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ οι αρχές αυξάνουν τα αποθέματα αντιοφικού ορού και προειδοποιούν ότι τα φίδια μπορεί να κρύβονται μέσα σε σπίτια και κτίρια.

Σύμφωνα με το Guardian, που επικαλείται κρατικά μέσα ενημέρωσης, εγκατάσταση εκτροφής φιδιών στην πόλη Χενγκζού, στην αυτόνομη περιφέρεια Γκουανγκσί Ζουάνγκ, πλημμύρισε έπειτα από ημέρες καταρρακτωδών βροχών, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους.

Βίντεο που μεταδόθηκε από κινεζικά μέσα και έγινε viral δείχνει κατοίκους να χρησιμοποιούν απόχες για να πιάσουν φίδια, ενώ σε ένα από τα πλάνα μία κόμπρα εμφανίζεται να βγάζει το κεφάλι της μέσα από τα λασπωμένα νερά της πλημμύρας.

Around 900 snakes, including venomous cobras, had escaped from a farm in a village in Hengzhou, South China's Guangxi Zhuang Autonomous Region after it was damaged by flooding that has devastated the region, with some residents suffering snakebites, media reported. The local city… pic.twitter.com/sdYzdLMMeO — Global Times (@globaltimesnews) July 7, 2026

«Εκατοντάδες φίδια δραπέτευσαν ταυτόχρονα. Εγώ είδα πέντε ή έξι», δήλωσε στην Beijing News ένας κάτοικος που νοσηλεύεται μετά από δάγκωμα φιδιού. Όπως ανέφερε, δαγκώθηκε από κόμπρα ενώ καθάριζε συντρίμμια στο ισόγειο του σπιτιού του το μεσημέρι της Τρίτης.

Γιατρός της περιοχής που αντιμετωπίζει περιστατικά δαγκωμάτων από φίδια δήλωσε ότι έχει περιθάλψει αρκετούς κατοίκους μετά το πέρασμα του τυφώνα.

Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην Γκουανγκσί, όπου δύο ταμιευτήρες υπερχείλισαν και υπέστησαν ζημιές, αφήνοντας χωριά περικυκλωμένα από νερά. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περίπου 50.000 απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ενώ έξι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Συνολικά, ο απολογισμός από τα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα σε περιοχές της Κίνας αυξήθηκε στους 38 νεκρούς. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Xinhua, κατολίσθηση στην επαρχία Γκανσού στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους, ενώ καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι στην επαρχία Χουμπέι προκάλεσαν τουλάχιστον 11 θανάτους.

🇨🇳 As if one disaster was not enough, Typhoon Maysak smashed 2 reservoirs in Guangxi and flooded snake farms in Hengzhou.



Around 900 snakes escaped, including venomous cobras, turning already soaked villages into literal cobra patrol zones.



Volunteers are going door-to-door… July 9, 2026

Η Beijing News μετέδωσε επίσης ότι ένας άνθρωπος που είχε δεχθεί δάγκωμα φιδιού πέθανε, επικαλούμενη νοσοκομειακές πηγές και αυτόπτες μάρτυρες.

Οι τοπικές αρχές στη Χενγκζού εξέδωσαν οδηγίες προστασίας από δαγκώματα φιδιών, προειδοποιώντας ότι δηλητηριώδη είδη, όπως κόμπρες και οχιές, έχουν διαφύγει εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των νερών.

Παράλληλα, αυξήθηκαν τα αποθέματα αντιοφικού ορού και δημιουργήθηκε ειδική διαδικασία ταχείας αντιμετώπισης περιστατικών στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Χενγκζού, το οποίο έχει οριστεί ως κέντρο θεραπείας για δαγκώματα φιδιών.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι τα φίδια μπορεί να αναζητήσουν καταφύγιο μέσα σε σπίτια, κλιμακοστάσια, γωνίες κτιρίων και όχθες ποταμών, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην επιχειρούν να τα απομακρύνουν μόνοι τους.

protothema.gr