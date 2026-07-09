Η λογιστική παραμένει ένας από τους πιο δυναμικούς και διεθνώς αναγνωρισμένους επαγγελματικούς κλάδους. Στη σύγχρονη οικονομία, όμως, ο ρόλος του λογιστή εξελίσσεται σημαντικά. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται επαγγελματίες που συνδυάζουν λογιστική γνώση, ανάλυση δεδομένων (data analytics), τεχνολογικές δεξιότητες (digital skills) και στρατηγική σκέψη.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) ανταποκρίνεται σε αυτή τη μετάβαση μέσα από σύγχρονα προγράμματα σπουδών στη λογιστική και τη χρηματοοικονομική, τα οποία συνδέουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση με διεθνείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις, πρακτική εμπειρία και σύγχρονες τεχνολογίες δεδομένων.

Στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του EUC, οι φοιτητές/τριες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που τους/τις επιτρέπουν να εξελιχθούν σε λογιστές/τριες, ελεγκτές/τριες, οικονομικούς συμβούλους και στελέχη χρηματοοικονομικής διοίκησης σε διεθνές επίπεδο.

Πτυχίο Λογιστικής (BSc Accounting): Σπουδές με διεθνή επαγγελματική αναγνώριση

Το Πτυχίο Λογιστικής (Bachelor of Science in Accounting) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στους βασικούς τομείς της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα όπως:

χρηματοοικονομική λογιστική

διοικητική λογιστική

έλεγχος (auditing)

φορολογία

χρηματοοικονομική διοίκηση

εταιρική διακυβέρνηση

επιχειρηματική στρατηγική

Ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι ότι προσφέρει τις περισσότερες απαλλαγές από επαγγελματικές εξετάσεις ACCA και ICAEW στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες μπορούν να λάβουν:

έως 9 απαλλαγές από τις εξετάσεις ACCA

έως 12 απαλλαγές από το ICAEW (ACA), το οποίο είναι και το μέγιστο επίπεδο απαλλαγών που προσφέρεται στην Κύπρο

Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι του προγράμματος:

ξεκινούν την επαγγελματική τους πιστοποίηση με σημαντικό προβάδισμα

εισέρχονται ταχύτερα στην αγορά εργασίας ως qualified professionals

μειώνουν σημαντικά τον χρόνο και το κόστος για την απόκτηση του τίτλου Certified / Chartered Accountant.

Για εργοδότες στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη, οι απόφοιτοι με ACCA και ICAEW pathways θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικοί, καθώς διαθέτουν ισχυρή θεωρητική βάση και άμεση επαγγελματική ετοιμότητα.

Πρακτική άσκηση και συνεργασίες με τους Big Four

Η επαγγελματική προετοιμασία των φοιτητών ενισχύεται μέσα από οργανωμένα προγράμματα πρακτικής άσκησης. Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του EUC συνεργάζεται με μεγάλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην Κύπρο, όπως:

PwC

KPMG

Deloitte

EY

Μέσα από internships και προγράμματα όπως το Integrated XPerience ACCA Audit Service Delivery Scheme, οι φοιτητές συμμετέχουν σε πραγματικά έργα λογιστικού ελέγχου και χρηματοοικονομικής ανάλυσης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι φοιτητές λαμβάνουν προτάσεις εργασίας από τους ίδιους οργανισμούς στους οποίους πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση πριν ακόμη ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Μεταπτυχιακές σπουδές: Data Analytics στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική

Η σύγχρονη λογιστική βασίζεται όλο και περισσότερο στη χρήση δεδομένων και τεχνολογικών εργαλείων ανάλυσης. Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το MSc Data Analytics in Accounting and Finance, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που συνδυάζει:

λογιστική και χρηματοοικονομική

big data, predictive analytics και data-driven finance

τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)

financial technology (FinTech)

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην αξιοποίηση δεδομένων για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και αποκτούν δεξιότητες που χρησιμοποιούνται σε ρόλους όπως:

financial analyst

risk manager

business intelligence manager

fintech professional

Καινοτομία, FinTech και διεθνείς συνεργασίες

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του EUC ενισχύει την εκπαίδευση στη λογιστική μέσα από διεθνείς συνεργασίες και ερευνητικές πρωτοβουλίες. Μια από τις σημαντικότερες είναι η συνεργασία με το Cambridge Centre for Alternative Finance του University of Cambridge, ένα από τα κορυφαία διεθνή κέντρα έρευνας στον τομέα του FinTech και της εναλλακτικής χρηματοδότησης. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι φοιτητές γνωρίζουν σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης όπως:

crowdfunding

peer-to-peer lending

blockchain-based finance

Σπουδές Accounting με διεθνή προοπτική στη σύγχρονη αγορά

Το εκπαιδευτικό μοντέλο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συνδέει άμεσα τις σπουδές με την αγορά εργασίας. Μέσω της συμμετοχής του στα ευρωπαϊκά δίκτυα EURES και Highered, το Πανεπιστήμιο λειτουργεί ως ενεργός σύνδεσμος μεταξύ σπουδών Λογιστικής και επαγγελματικών ευκαιριών σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου οι φοιτητές και απόφοιτοι αποκτούν πρόσβαση σε:

πολυεθνικές εταιρείες

ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θεσμούς

Fortune 500 employers

Σύμφωνα με στοιχεία του EUC Career Center, 94% των αποφοίτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων εργοδοτείται εντός έξι μηνών από την αποφοίτησή τους, ενώ το 25% από αυτούς κατέχει διευθυντική θέση. Αυτό επιβεβαιώνει ότι το εκπαιδευτικό μοντέλο του EUC συνδέει άμεσα τις σπουδές με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Οι απόφοιτοι εργάζονται σε:

διεθνείς λογιστικές εταιρείες

πολυεθνικούς οργανισμούς

τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

συμβουλευτικές εταιρείες

startups και fintech επιχειρήσεις

Με συνδυασμό ACCA και ICAEW επαγγελματικών pathways, πρακτικής εμπειρίας, τεχνολογικών δεξιοτήτων και διεθνών συνεργασιών, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα οικοσυστήματα σπουδών Accounting και Finance στην Ευρώπη. Αυτό επιτρέπει στους αποφοίτους του EUC να τοποθετούνται σε ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας στην Κύπρο, στην Ευρώπη και τις διεθνείς αγορές, με προοπτικές καριέρας σε οργανισμούς υψηλής τεχνογνωσίας και αμοιβής.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει OPEN DAY την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 στην Πανεπιστημιούπολή του. Δήλωσε συμμετοχή ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών Λογιστικής που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε μέσω email στο admit@euc.ac.cy ή τηλεφωνικώς στο 22713000

Έναρξη σπουδών Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 5 Οκτωβρίου 2026