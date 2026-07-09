Τα 52 χρόνια από το πραξικόπημα και την εισβολή θυμίζουν σε όλους μας πόσο αναγκαίο είναι να αλλάξει η παρούσα κατάσταση πραγμάτων στη χώρα μας. Η διαίρεση βαθαίνει και, κατά συνέπεια, όλα γίνονται πιο δύσκολα. Αυτές τις μέρες θυμόμαστε την προδοσία και τα αποτελέσματά της, σκεφτόμαστε τις αιτίες που έφεραν την Κύπρο σε αυτήν την τραγική κατάσταση. Η μνήμη είναι αναγκαία γιατί μόνο όταν γνωρίζουμε την ιστορία μας μπορούμε να εργαστούμε σοβαρά ώστε η Κύπρος να γυρίσει σελίδα. Είναι η ευθύνη όλων μας, να μην μείνουμε έτσι όπως είμαστε, να μην καταλήξουμε στο σημείο να έχουμε για πάντα σκληρά σύνορα με την Τουρκία στο τέρμα της οδού Λήδρας στη Λευκωσία.

Ο ΓΓ των ΗΕ Α. Γκουτέρες επιδιώκει την σύγκλισης μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης. Το κλειδί όμως για να επιτύχει η διευρυμένη είναι να γνωριζουμε ποια είναι η βάση μιας άτυπης. Τα ψηφίσματα των ΗΕ καθορίζουν το πλαίσιο, λύση ΔΔΟ, με αξιοποίηση των συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν μέχρι τη «Συνοδο για την Κύπρο» στο Κραν Μοντάνα το 2017. Είναι γενική η εκτίμηση ότι ο ΓΓ των ΗΕ επιθυμεί να παρουσιάσει ένα περίγραμμα θέσεων, ώστε τυχόν νέα προσπάθεια να έχει προοπτική επιτυχίας. Είναι αυτονόητο ότι τα ΗΕ γνωρίζουν πού έμειναν οι συνομιλίες, έχουν όλο το σχετικό υλικό και μπορούν να κάνουν την καταγραφη τους, ώστε να δώσουν στους δυο ηγέτες το πιο έγκυρο υλικό και σαφή εικόνα για τη βάση ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων στο μέλλον. Αν δεν αξιοποιήσουμε τις υφιστάμενες συγκλίσεις, θα συζητούμε επ’ άπειρον για να δούμε «πού μείναμε» και στο τέλος, όλα θα φτάσουν σε ακόμα ένα αδιεξοδο. Ταυτόχρονα, μπορούμε επίσης να αξιοποιήσουμε εργαλεία και συμφέροντα είτε στο πεδίο των ευρωτουρκικών σχέσεων, είτε στο πεδίο της ενέργειας. Και τα δύο μαζί θα ήταν μια εξαιρετικά χρήσιμη προσθήκη στην προσπάθεια για συνομιλίες «στοχευμένες στο αποτέλεσμα», όπως ζητά ο ΓΓ.

Στο ιδιαιτέρως σημαντικό θέμα της ασφάλειας, ο ΓΓ του ΟΗΕ έχει περιλάβει στο Πλαίσιό του την σαφή θέση για κατάργηση του συστήματος εγγυήσεων και την αντικατάστασή του με ένα «Μηχανισμό Εφαρμογής της Λύσης». Επίσης, προτείνει την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και κατάργηση του δικαιώματος μονομερούς επέμβασης. Στο κεφάλαιο της Ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς που μπορούν να διασφαλίσουν αποτελεσματικά την εφαρμογή της λύσης και μάλιστα χωρίς στρατιωτικά μέσα. Τα διάφορα σενάρια για εμπλοκή του ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτα και μη αποδεκτά.

Το βασικό ερώτημα αφορά τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας, αλλά και του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Αν θελουμε να σπάσει το αδιέξοδο, τότε ο πιο σύντομος δρόμος είναι να διαφυλάξουμε τις συγκλίσεις που πετύχαμε και έτσι να επικεντρωθούμε σε αυτά που έχουν απομείνει προς συζήτηση και συμφωνία.

Το διεθνές περιβάλλον αλλάζει τρομακτικά, είμαστε σε μια γειτονιά με τους πιο μεγάλους κινδύνους, άρα η ευθύνη μας είναι ακόμα πιο μεγάλη. Η πραγματική τιμή για όσους αγωνίστηκαν για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, για όσους έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της εισβολής, είναι η επίλυση του κυπριακού. Η χώρα μας μπορεί και πρέπει να γίνει Μία και Ενωμένη!

Βουλευτής ΑΚΕΛ Πάφου