Η φάση των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026 πλησιάζει και, όπως έχει αποδείξει η ιστορία, οι λεπτομέρειες είναι αυτές που συνήθως κάνουν τη διαφορά. Από το 1998, όταν το Παγκόσμιο Κύπελλο απέκτησε τη μορφή των 32 ομάδων, οι περισσότερες αναμετρήσεις των «8» κρίθηκαν στο γκολ ή ακόμη και στα πέναλτι, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία των ποδοσφαιριστών που μπορούν να αλλάξουν μόνοι τους τη μοίρα ενός αγώνα.

Αυτοί είναι οι οκτώ παίκτες που συγκεντρώνουν πάνω τους τα βλέμματα πριν από τα μεγάλα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης.

Γαλλία – Μάικλ Ολίσε

Παρότι όλα τα φώτα πέφτουν στον Κιλιάν Εμπαπέ, ο πραγματικός «εγκέφαλος» της Γαλλίας είναι ο Μάικλ Ολίσε. Ο δημιουργικός μέσος συνδέει άμυνα και επίθεση, οδηγεί τη διοργάνωση στις ασίστ και αποτελεί τον παίκτη από τον οποίο περνά σχεδόν κάθε επικίνδυνη ανάπτυξη των «τρικολόρ». Αν περιοριστεί ο Ολίσε, μειώνεται αισθητά και η επιρροή του Εμπαπέ.

Μαρόκο – Ασράφ Χακίμι

Ο αρχηγός του Μαρόκου συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δεξιούς μπακ στον κόσμο. Δημιουργεί, σκοράρει, οργανώνει και ταυτόχρονα καλείται να περιορίσει τον Εμπαπέ στο μεγάλο προημιτελικό απέναντι στη Γαλλία. Η παρουσία του είναι καθοριστική και στα δύο άκρα του γηπέδου.

Διαβάστε περισσότερα στο goal.