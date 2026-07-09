Η παγκόσμια μουσική σκηνή αποχαιρετά τη Μπόνι Τάιλερ (Bonnie Tyler), μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ποπ και της ροκ, η οποία πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Την είδηση ανακοίνωσαν την Πέμπτη η οικογένεια και η ομάδα της, γνωστοποιώντας ότι η τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου νοσηλευόταν μετά από σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της.

Η Ουαλή ερμηνεύτρια, γεννημένη ως Γκέινορ Χόπκινς στις 8 Ιουνίου 1951, είχε υποβληθεί τον Μάιο σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για διάτρηση του εντέρου και είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα. Στα μέσα Ιουνίου η οικογένειά της είχε ενημερώσει ότι είχε εξέλθει από το κώμα, αλλά παρέμενε σε κρίσιμη κατάσταση, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν όλες οι καλοκαιρινές συναυλίες της.

Η οικογένεια και η ομάδα της τραγουδίστριας ανακοίνωσαν ότι η Μπόνι Τάιλερ «έφυγε απροσδόκητα» το βράδυ της Τετάρτης σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου νοσηλευόταν εξαιτίας της ασθένειας για την οποία λάμβανε θεραπεία. «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι είναι συντετριμμένες που ανακοινώνουν πως η Μπόνι πέθανε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία ως αποτέλεσμα της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε σύντομα νέα ανακοίνωση, αλλά προς το παρόν ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας για να διαχειριστεί αυτή την τραγωδία» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ιδιότυπη χροιά της φωνής της προέκυψε έπειτα από επέμβαση στις φωνητικές χορδές στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν, παρά τις οδηγίες των γιατρών να μην μιλήσει για εβδομάδες, κατέστρεψε οριστικά τις χορδές της φωνάζοντας από απογοήτευση. Το αποτέλεσμα ήταν η χαρακτηριστική «ραγισμένη» φωνή που έγινε το καλλιτεχνικό της σήμα κατατεθέν.

Στην πορεία μιας καριέρας που διήρκεσε περισσότερο από πέντε δεκαετίες κυκλοφόρησε δεκάδες δίσκους, πραγματοποίησε αμέτρητες περιοδείες και απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Grammy. Το 2013 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «Believe in Me», ενώ το 2023 τιμήθηκε με τον τίτλο MBE για τη συνολική προσφορά της στη μουσική.

Η Μπόνι Τάιλερ το 1988.

Πριν από δύο χρόνια, τον Ιούνιο του 2024 εμφανίστηκε στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας, σε μια συναυλία που συγκέντρωσε θαυμαστές από ολόκληρο το νησί. Στη σκηνή ερμήνευσε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της, προσφέροντας στο κοινό ένα ταξίδι στις σημαντικότερες στιγμές της μακρόχρονης πορείας της. Όπως είχε γράψει τότε ο Φιλελεύθερος, η συναυλία αποτέλεσε μια βραδιά γεμάτη νοσταλγία και συγκίνηση για τους φίλους της εμβληματικής τραγουδίστριας.

Με τον θάνατό της κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης ποπ και ροκ μουσικής. Η βραχνή, γεμάτη πάθος φωνή της και τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο θα συνεχίσουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για πολλές γενιές μουσικόφιλων.