Το Ιράν καταγγέλλει ως «κατάφωρο έγκλημα πολέμου» τις αμερικανικές επιθέσεις κατά σιδηροδρομικών γεφυρών.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν «καταδικάζει με δριμύτητα» τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά «πολλών περιοχών των παραθαλάσσιων επαρχιών του νοτίου Ιράν» καθώς και «δύο σιδηροδρομικών γεφυρών στις ανατολικές επαρχίες που οδηγούν στην ιερή πόλη Μασχάντ».

Statement by the Iranian Ministry of Foreign Affairs:



"The Ministry of Foreign Affairs strongly condemns the aggressive attacks carried out by the terrorist US military in the early hours of Thursday, 9 July, targeting several locations in the southern coastal provinces as well… pic.twitter.com/triHRQmAbM July 9, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μασχάντ είναι η γενέτειρα του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όπου θα ολοκληρωθούν σήμερα οι εξαήμερες τελετές της κηδείας του με την τοποθέτηση του φερέτρου στο μαυσωλείο του ιμάμη Ρεζά, του ιερότερου τόπου λατρείας του Ιράν.

protothema.gr