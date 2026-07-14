Το BirdLife Cyprus, το Terra Cypria και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη διοργάνωση της τριήμερης εκδήλωσης “Beerateia Beer Festival”, από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου 2026, στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια, σε σχέση με τις επιπτώσεις που δύναται να έχει σε σημαντικά είδη που φωλιάζουν στην περιοχή.

Με κοινή επιστολή τους προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, οι τρεις οργανώσεις ζητούν να ενημερωθούν άμεσα κατά πόσο το αρμόδιο Τμήμα γνώριζε για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, κατά πόσο ο Δήμος Ακάμα υπέβαλε αίτημα για περιβαλλοντική αξιολόγηση και εάν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε περιβαλλοντική έγκριση για τη διεξαγωγή του φεστιβάλ, καθότι η τοποθεσία βρίσκεται πλησίον δύο περιοχών του Δικτύου Natura 2000, της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας «Χερσόνησος Ακάμα».

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση, τέτοιες εκδηλώσεις και φεστιβάλ, ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνουν δυνατή μουσική, έντονο φωτισμό, κυκλοφοριακή συμφόρηση και συγκέντρωση μεγάλου αριθμού επισκεπτών, μπορούν να προκαλέσουν σημαντική όχληση σε ευαίσθητα είδη και τα ενδιαιτήματα τους. Η γειτνίαση του χώρου με προστατευόμενες περιοχές καθιστά αναγκαία την έγκαιρη και ουσιαστική αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων πριν από οποιαδήποτε διοργάνωση και όχι εκ των υστέρων ή λίγο πριν από την πραγματοποίησή της.

Η περσινή εμπειρία, προστίθεται, όταν παρόμοιο φεστιβάλ διοργανώθηκε στον ίδιο χώρο χωρίς επαρκή και έγκαιρη περιβαλλοντική αξιολόγηση, φαίνεται να μην έχει λειτουργήσει ως παράδειγμα προς αποφυγή. Τότε, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είχαν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες ως προς την ορθή τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο φωλεοποίησης των θαλάσσιων χελωνών, εκδηλώσεις που συνεπάγονται έντονο φωτισμό, ηχορύπανση και αυξημένη παρουσία κόσμου, δίπλα σε μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή, οφείλουν να αξιολογούνται έγκαιρα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μόνο εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις θα πρέπει να προχωρούν η διοργάνωση, η διαφήμιση και η υλοποίησή τους.

Σημειώνεται ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών που διοργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις. Η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία των περιοχών Natura 2000 και των ειδών για τα οποία αυτές έχουν καθοριστεί.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης η προοπτική καθιέρωσης επαναλαμβανόμενων καλοκαιρινών φεστιβάλ στη συγκεκριμένη πλατεία. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αυξήσει συστηματικά και συσσωρευτικά τις πιέσεις στις προστατευόμενες περιοχές, στους οικοτόπους και στα είδη τους.

Οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν το Τμήμα Περιβάλλοντος να ενημερώσει άμεσα και με σαφήνεια κατά πόσο έχουν ακολουθηθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες. Παράλληλα, ζητούν για ακόμη μια φορά από τον Δήμο Ακάμα και κάθε διοργανωτή εκδηλώσεων στην περιοχή να διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα πλησίον προστατευόμενων περιοχών σχεδιάζεται και αδειοδοτείται εγκαίρως, με πλήρη σεβασμό στην περιβαλλοντική νομοθεσία και στην οικολογική σημασία της Χερσονήσου Ακάμα.