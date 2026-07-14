Στην ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές περιορίστηκε μέχρι στιγμής η εμπλοκή της Κύπρου στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το φερόμενο διασυνοριακό κύκλωμα απάτης στον ΦΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

Στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν πραγματοποιήθηκαν:

έρευνες,

κατασχέσεις,

ανακριτικές πράξεις,

επιχειρησιακές ενέργειες από την Αστυνομία.

Η επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, όπου διενεργήθηκαν οι έρευνες και οι κατασχέσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της EPPO.

Από κυπριακής πλευράς παρασχέθηκε συνδρομή μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, στο πλαίσιο της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών.

Μακρά περίοδος διερεύνησης

Αρμόδιες πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι η έρευνα της EPPO βρισκόταν σε εξέλιξη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κατά την περίοδο αυτή:

ανταλλάσσονταν πληροφορίες μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών,

υποβάλλονταν αιτήματα συνεργασίας,

εξετάζονταν τα στοιχεία που αφορούσαν τις εταιρείες του υπό διερεύνηση δικτύου.

Οι επιχειρησιακές ενέργειες πραγματοποιήθηκαν τελικά στην Ελλάδα, χωρίς να ληφθούν αντίστοιχα μέτρα στην Κύπρο.

Η συνεργασία των κυπριακών αρχών εντάσσεται στους μηχανισμούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μέσω των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων που δραστηριοποιούνται στα κράτη-μέλη και συνεργάζονται με το κεντρικό γραφείο της EPPO στο Λουξεμβούργο.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αιτημάτων

Δεν αποκλείεται, σε μεταγενέστερο στάδιο και εφόσον το απαιτήσει η πορεία της έρευνας, να υποβληθούν νέα αιτήματα προς τις κυπριακές αρχές.

Αυτά ενδέχεται να αφορούν:

νέα ανταλλαγή πληροφοριών,

παροχή δικαστικής συνδρομής,

πρόσθετη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη.

Η υπόθεση των €46,9 εκατ.

Η έρευνα της EPPO αφορά εκτεταμένο δίκτυο φερόμενης απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, το οποίο συνδέεται με το εμπόριο ηλεκτρονικών συσκευών.

Η εκτιμώμενη ζημιά από ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκε ανέρχεται τουλάχιστον στα €46,9 εκατ.

Παράλληλα, διερευνώνται πρόσθετες ενδείξεις για περίπου €24,2 εκατ. σε ποσά ΦΠΑ που είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν εσφαλμένα.

Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας γίνεται αναφορά σε εταιρείες που είχαν συσταθεί στην Κύπρο και φέρονται να αποτελούσαν μέρος του υπό διερεύνηση διασυνοριακού δικτύου.

Η αναφορά αυτή δεν αποδίδει οποιαδήποτε ευθύνη στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η εμπλοκή των κυπριακών αρχών περιορίστηκε στη συνδρομή και στην ανταλλαγή στοιχείων.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια δικαστήρια.