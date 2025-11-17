Οι μαθητές σε όλη την Κύπρο τίμησαν σήμερα την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών να διοργανώνει εκδήλωση στη Λευκωσία. Το μαθητικό κίνημα συμμετείχε μαζικά, υιοθετώντας συνθήματα όπως «Κύπρος Πολυτεχνείο – Ποτέ πια φασισμός» και «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία».

Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στις 10:30 π.μ. στο κτήριο της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ. και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την αμερικανική πρεσβεία, όπου παρουσιάστηκε σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Το Υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε προηγουμένως τα σχολεία ότι όσοι μαθητές συμμετάσχουν στις πορείες δεν θα καταγράφονται απουσίες, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Οι εκδηλώσεις των Γυμνασίων παρέμειναν εντός του σχολικού χώρου. Τα σχολεία είχαν τη δυνατότητα να διαθέσουν έως δύο διδακτικές περιόδους για ενδοσχολικές εκδηλώσεις μνήμης.

Στην Ελλάδα κορυφώνονται σήμερα οι τριήμερες εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο, με επίκεντρο το ιστορικό κτήριο στην οδό Πατησίων. Πολίτες όλων των ηλικιών συνεχίζουν να τιμούν τους αγωνιστές της εξέγερσης. Οι πύλες του Πολυτεχνείου θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσει η μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, με ισχυρά μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα.