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Το εύρος και η πολιτική βαρύτητα της συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο και Ελλάδα αναδεικνύει η αυριανή 4η Διακυβερνητική Σύνοδος ανάμεσα στις Κυβερνήσεις των δύο χωρών, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αύριο, Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026, θα φιλοξενηθεί στη Λευκωσία η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου-Ελλάδας, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη και του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η πραγματοποίηση της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου επιβεβαιώνει τη νέα δυναμική που έχει αποκτήσει η στρατηγική σχέση Κύπρου και Ελλάδας.

Η συνεργασία Λευκωσίας και Αθήνας υπήρξε διαχρονικά στενή, συνεχής και καθοριστικής σημασίας, ιδιαίτερα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και προάσπισης των κοινών εθνικών μας συμφερόντων.

Με τη θεσμοθέτηση των Διακυβερνητικών Συνόδων, αυτή η διαχρονική σχέση αποκτά μια επιπλέον, ιδιαίτερα ουσιαστική διάσταση. Επεκτείνεται συστηματικά σε τομείς που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών, στηρίζεται σε κοινές στρατηγικές προτεραιότητες με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και αποκτά έναν μόνιμο μηχανισμό συντονισμού, παρακολούθησης και υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων.

Η θεσμοθέτηση του θεσμού αποτέλεσε πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας η οποία συμφωνήθηκε με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη τον Μάρτιο του 2023. Μια πολιτική απόφαση με σημαντικό στρατηγικό περιεχόμενο, η οποία διαμορφώνει πλέον ένα σταθερό πλαίσιο κοινής χάραξης πολιτικών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των δύο χωρών.

Τρία χρόνια μετά, η προστιθέμενη αξία της πρωτοβουλίας αποτυπώνεται ήδη σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η ανάπτυξη της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης», με περισσότερους από 170.000 χρήστες, και η διασύνδεσή της με την αντίστοιχη ελληνική εφαρμογή Gov.gr, οι διμερείς συμφωνίες στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, η συνεργασία για την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών, καθώς και η συμφωνία για τη δημιουργία Μονάδας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Δημοκρατίας αποτελούν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα της πρακτικής αξίας της συνεργασίας.

Είναι ακριβώς αυτή η διάσταση που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στον θεσμό: η δυνατότητα δύο κρατών, με τόσο ισχυρούς ιστορικούς και εθνικούς δεσμούς, να σχεδιάζουν από κοινού πολιτικές που παράγουν μετρήσιμο όφελος.

Στις εργασίες της φετινής Συνόδου θα συμμετάσχουν συνολικά 24 Υπουργοί και Υφυπουργοί των δύο Κυβερνήσεων, 11 από την Κυπριακή Δημοκρατία και 13 από την Ελληνική Δημοκρατία, πέραν των δύο ηγετών. Η ευρεία αυτή συμμετοχή αναδεικνύει το εύρος και την πολιτική βαρύτητα της συνεργασίας.

Στο επίκεντρο της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου θα βρεθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στην οριζόντια αξιοποίησή της σε όλους τους τομείς διακυβέρνησης, στην αμοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην άντληση καλών πρακτικών από τις δύο χώρες.

Η συγκεκριμένη θεματική αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς η Σύνοδος πραγματοποιείται λίγες μόλις ημέρες μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη 2026-2032. Η αξιοποίηση της ελληνικής εμπειρίας, η ανταλλαγή εφαρμοσμένων λύσεων και η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση των εθνικών μας προτεραιοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστούν δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς, όπως η εξωτερική πολιτική, η πολιτική προστασία, η δικαιοσύνη και η δημόσια τάξη, η υγεία, η παιδεία, η εργασία και οι δεξιότητες, η ναυτιλία, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η ψηφιακή διακυβέρνηση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην Πολιτική Προστασία, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την προστασία κρίσιμων υποδομών και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Η συζήτηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία, καθώς την αμέσως επόμενη ημέρα της Συνόδου, την Πέμπτη, συνεχίζεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων η συζήτηση των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος Πολιτικής Προστασίας στην Κύπρο.

Πρόκειται για μια σημαντική κυβερνητική προτεραιότητα, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ενιαίου και αποτελεσματικού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Σημαντικό κεφάλαιο της Συνόδου θα αποτελέσει επίσης η στενότερη συνεργασία σε ευρωπαϊκά θέματα Κύπρου και Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στη μετάβαση από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, στην Ελληνική Προεδρία, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η ανταλλαγή εμπειριών, η μεταφορά τεχνογνωσίας από μια ομολογουμένως επιτυχημένη Προεδρία, και ο συντονισμός των προτεραιοτήτων θα αποτελέσουν οριζόντια θεματική των διμερών υπουργικών συναντήσεων. Η διαδοχική ανάληψη της Προεδρίας δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες για ενίσχυση της συνέχειας των ευρωπαϊκών πολιτικών και αποτελεσματικότερη προώθηση κοινών στρατηγικών στόχων, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα της Συνόδου περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, διμερείς συναντήσεις Υπουργών και Υφυπουργών, καθώς και συνεδρίαση της Ολομέλειας υπό την προεδρία των δύο ηγετών.

Στο περιθώριο της Συνόδου θα υπογραφούν μνημόνια συνεργασίας και συμφωνίες, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών θα εκδοθεί Κοινή Διακήρυξη, στην οποία θα αποτυπώνονται οι κοινές προτεραιότητες και τα επόμενα βήματα της συνεργασίας. Ακολούθως, οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της θεσμικής συνεργασίας που οικοδομείται από το 2023 και την προοπτική που δημιουργεί για τις σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας.

Η διαχρονική στενή συνεργασία Λευκωσίας και Αθήνας, με θεμέλιο τους ακατάλυτους ιστορικούς και εθνικούς μας δεσμούς, ενισχύεται με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινής στρατηγικής στόχευσης, μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού και συντονισμένης υλοποίησης πολιτικών που καλύπτουν όλο και περισσότερες πτυχές της ζωής των πολιτών.

Αυτή είναι η ουσιαστική πολιτική σημασία του θεσμού των Διακυβερνητικών Συνόδων. Η Κύπρος και η Ελλάδα αξιοποιούν τη διαχρονική τους ενότητα ως θεμέλιο μιας ακόμη βαθύτερης στρατηγικής συνεργασίας, με κοινό σχεδιασμό, θεσμική συνέχεια, συγκεκριμένους στόχους και αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των κοινωνιών μας».

Κληθείς να πει κατά πόσο στην αυριανή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας θα συζητηθεί το θέμα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, και αν ο Πρόεδρος θα θέσει το ζήτημα αυτό, ο Εκπρόσωπος είπε ότι το θέμα αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, ωστόσο, σημείωσε «είναι γνωστή η θέση μας, η οποία έχει εκφραστεί δημόσια πολλές φορές, και οι όποιες ενέργειες και οι όποιες αποφάσεις ληφθούν, θα ληφθούν σε στενό συντονισμό με την Ελλάδα».

Σε ερώτηση είπε ότι «η πρόοδος των εργασιών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη, προχωρά κανονικά και αναμένεται να συζητηθεί».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ηχεί περίεργα στην κοινή γνώμη στην Κύπρο και στην Ελλάδα ότι οι δύο χώρες έχουν οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες με άλλα κράτη, αλλά όχι μεταξύ τους κάτι που οφείλεται σε ένα φοβικό σύνδρομο των Κυβερνήσεων των δύο χωρών διαχρονικά, ο Εκπρόσωπος είπε «κανένα φοβικό σύνδρομο. Η υπεράσπιση και ο αυτονόητος σεβασμός στα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι δεδομένος, όπως και ο σεβασμός στο διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας. Σε κάθε περίπτωση, ο συντονισμός μας με την Ελλάδα είναι στενός, ειλικρινής και διαρκής. Η ετοιμότητα μας για τη συζήτηση έχει εκφραστεί πολλές φορές».