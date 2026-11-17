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Οι Προεδρικές Εκλογές του 2028 δεν πρέπει να αποτελέσουν απλώς ακόμη μία εκλογική αναμέτρηση. Πρέπει να γίνουν η αφετηρία ενός ουσιαστικού προβληματισμού για το πού βρίσκεται σήμερα η Κύπρος και, κυρίως, για το πού θέλουμε να οδηγήσουμε την πατρίδα μας.

Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από ακόμη μία προεκλογική αντιπαράθεση προσώπων, κομμάτων και επικοινωνιακών συνθημάτων. Έχει ανάγκη από όραμα, καθαρές θέσεις, πολιτική αξιοπιστία και συγκεκριμένες απαντήσεις στα προβλήματα που απασχολούν καθημερινά τους πολίτες.

Το Κυπριακό παραμένει η μεγαλύτερη εθνική μας εκκρεμότητα. Δεν μπορούμε να συμφιλιωθούμε με την κατοχή, ούτε να επιτρέψουμε στον χρόνο να μετατρέψει την κατοχή σε μια δήθεν φυσιολογική πραγματικότητα. Χρειάζεται σταθερή εθνική στρατηγική, διεκδικητικότητα και προσήλωση στην απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της εθνικής μας ταυτότητας δεν είναι υπόθεση του παρελθόντος. Είναι ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Την ώρα που η Τουρκία απειλεί, μεθοδεύει και πραγματοποιεί τους δικούς της στρατηγικούς στόχους εμείς περί άλλων, κομματικών τυχοδιωκτισμών να τυρβάζουμε.

Την ίδια στιγμή, η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρές εσωτερικές προκλήσεις. Το δημογραφικό πρόβλημα, η υπογεννητικότητα, η μετανάστευση, το αυξανόμενο κόστος ζωής και η δυσκολία των νέων να αποκτήσουν στέγη και να δημιουργήσουν οικογένεια απαιτούν ολοκληρωμένες πολιτικές. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις. Χρειάζονται αποφάσεις με κοινωνικό πρόσημο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Εξίσου σημαντικό είναι το ζήτημα της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η λογοδοσία και η ισονομία δεν μπορούν να αποτελούν απλώς προεκλογικές υποσχέσεις. Πρέπει να είναι καθημερινή πρακτική της πολιτείας. Ο πολίτης δικαιούται να αισθάνεται ότι το κράτος λειτουργεί για όλους και όχι για τους λίγους. Το απρόσωπο κράτος πρέπει να το αισθάνεται δίπλα του ο Πολίτης.

Χρειαζόμαστε επίσης μια οικονομία που δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες, ενισχύει την παραγωγικότητα, στηρίζει την επιχειρηματικότητα και διασφαλίζει ότι η ανάπτυξη μεταφράζεται σε καλύτερη ποιότητα ζωής. Μια οικονομία που δεν αφήνει πίσω της τους εργαζομένους, τις ευάλωτες ομάδες και τη μεσαία τάξη.

Δεν μπορούμε, βεβαίως, να αγνοήσουμε και τις αλλαγές στην κοινωνία μας. Η τεχνολογία και η ψηφιακή εποχή προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες, αλλά δεν πρέπει να μας απομακρύνουν από τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή.

Πιστεύω ότι το 2028 πρέπει να ανοίξει μια νέα συζήτηση για την πολιτική κουλτούρα που θέλουμε. Μια συζήτηση που θα ξεπερνά τα στενά κομματικά όρια και θα δίνει χώρο σε ανθρώπους με γνώση, εμπειρία, κοινωνική ευαισθησία και διάθεση προσφοράς.

Δεν πρέπει να φοβόμαστε τις νέες ιδέες, ούτε να θεωρούμε ότι η πολιτική αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των στρεβλών κομματικών μηχανισμών. Η κοινωνία διαθέτει ανθρώπους με ικανότητες, αξίες και διάθεση συμμετοχής, οι οποίοι συχνά παραμένουν έξω από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η δική μου πεποίθηση είναι ότι η Κύπρος χρειάζεται μια νέα σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτεία και τον πολίτη. Ένα νέο πολιτικό συμβόλαιο που θα στηρίζεται στην ελευθερία, τη δημοκρατία, την εθνική αξιοπρέπεια, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοκρατία και την ευθύνη.

Οι Προεδρικές Εκλογές του 2028 πρέπει να είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για την Κύπρο που αξίζουμε και όχι απλώς για την εξουσία που διεκδικείται.

Η πατρίδα μας χρειάζεται σχέδιο, συνέπεια και συμμετοχή. Χρειάζεται πολιτική με αρχές και όχι πολιτική χωρίς πυξίδα. Και πάνω απ’ όλα, χρειάζεται πολίτες που δεν συμβιβάζονται με το λίγο, δεν αποδέχονται το αυτονόητο ως επίτευγμα και εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Κύπρος μπορεί να έχει ένα καλύτερο μέλλον επιστρέφοντας στον Ελληνικό τρόπο ζωής.