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Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου , τον αγαπητό μας φίλο Λοϊζο Σιακαλλή. Άνθρωποι όλων των κοινωνικών τάξεων, ηλικιών και πολιτικών κατευθύνσεων ένοιωσαν την ανάγκη να αποχαιρετήσουν ευλαβικά και ταπεινά ένα πραγματικό φίλο, ένα σπάνιο άνθρωπο ο οποίος έφυγε για το μεγάλο ταξίδι.

Τον αγαπητό μου φίλο Λοϊζο τον γνώρισα στην προσφυγιά στην Λάρνακα εδώ και πολλά χρόνια. Ψηλάφησα τον χαρακτήρα του, την ποιότητα του , τα χαρίσματα του, την ευφυΐα του. Καλός συζητητής , με επιχειρήματα και οξυδέρκεια, παρουσίαζε τις θέσεις, απόψεις και εισηγήσεις του. Μεγάλος και έντονος προβληματισμός του η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και η απαλλαγή της πατρίδας μας από την κατοχή.

Ο Λοιζος Σιακαλλής κουβαλούσε μια ισχυρή προσωπικότητα και πληθωριστική παρουσία. Μορφωμένος, επιτυχημένος επιχειρηματίας, μέλος διαφόρων οργανώσεων και οργανισμών, διατηρούσε άριστες σχέσεις με τους συναδέλφους του, υπαλλήλους του, το προσωπικό του, τους οποίους σεβότανε και συχνά αστειευότανε μαζί τους, δείχνοντας την απλότητα, ταπεινότητα και χαρακτήρα του.

Η κοινωνικότητα , το χιούμορ και η απλότητα ήταν διάχυτες στον χαρακτήρα του και δημιουργούσε πάντοτε θετική ατμόσφαιρα. Ηταν πραγματικά ένας σπάνιος άνθρωπος με υπερηφάνεια, πολλές γνώσεις , ταλέντο, ευφυΐα , ευγένεια, δο-τικότητα. Ηταν τελειομανής και διορατικός και ποτέ δεν δίσταζε να λέγει τις απόψεις του με ειλικρίνεια και επιχειρήματα. Γενικά η φιλία μου με τον Λοϊζο Σιακαλλή μετατρέπεται σε μαθησιακή εμπειρία και μια τεράστια λίμνη γνώσεων , εμπειριών και προβληματισμών. Πέραν από την ασφάλεια και τον σεβασμό και την αναγνώριση που πρόσφερε στους φίλους του. Όλα τα χαρίσματα, οι δεξιότητες, η ζεστασιά του Λοϊζου, συνέθεταν τον χαρακτήρα του, τον χαρακτηρισμό του ηγέτη. Ηταν πραγματικά Αρχηγός . Στην ζωή μας συχνά λέμε ότι ουδείς αναντικατάστατος. Για τον Λοϊζο Σιακαλλή αυτή η φράση , το απόφθεγμα, δεν ισχύει. Ο Λοϊζος είναι αναντικατάστατος.

Ο Λοϊζος είχε μαγευτικές ικανότητες στην Ηγεσία. Ο χαρακτήρας, η εμπειρία, η μόρφωση, η ευφυία , το χιούμορ, του , το ταλέντο του, η φωνή του , οι κινήσεις του, η απλότητα του, το πλούσιο ταλέντο του, έκτισαν ένα μοναδικό Ηγέτη – Αρχηγό. Ο Λοϊζος Σιακαλλής, δημιούργησε μαζί με την αγαπημένη του γυναίκα Χρυσταλλένη, μια επιτυχημένη και υπερήφανη οικογένεια. Τα παιδιά του, Μαρινέλα, Νικόλας και Στέλιος γαλουχήθηκαν με τις ιδέες του, τις συμβουλές του, την συντροφικότητα του και τα παραδείγματα του, την καλοσύνη του. Ολη η οικογένεια και τα εγγόνια του Λοϊζου Σιακαλλή, νοιώθουν έντονα το αποτύπωμα του Ηγέτη της οικογένειας.

Ψηλάφισαν τα περπατήματα του, ένοιωσαν τις επιτυχίες του, κοινωνικά, οικονομικά και επιχειρηματικά.

Αφουγκράστηκαν την αγάπη του για την αγαπημένη του Αμμόχωστο. Ένοιωσαν έντονα την ακαταμάχητη παρουσία του και την ζεστασιά του.

Απέραντη υπερηφάνεια απλώνεται σ’ όλη την οικογένεια του Λοϊζου Σιακαλλή, πρότυπου οικογενειάρχη και ανθρώπου , σεβαστή στην κοινωνία.

Αγαπητέ φίλε Λοϊζο,

Εφυγες από κοντά μας , αλλά δεν έφυγες από την καρδιά μας. Συνεχίζουν να ζουν μέσα μας και στις σκέψεις μας όλα όσα μοιραστήκαμε μαζί σου. Καλό Παράδεισο.

Προπονητής Ποδοσφαίρου