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Τάξη θέλει να βάλει η Κυβέρνηση με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο θέμα των «άπορους» εισοδηματιών, μετόχων και διευθυντών επιχειρήσεων, οι οποίοι λαμβάνουν κάθε χρόνο μερίσματα χιλιάδων ευρώ αλλά σήμερα, βάσει του ισχύοντος νόμου, δεν καταβάλλουν ούτε ένα σεντ ως εισφορά στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Το 80% από αυτούς μπορεί στο μέλλον να καταστεί και δικαιούχο κοινωνικής σύνταξης, λαμβάνοντας μηνιαίο ποσό περίπου €450. Και αυτό, καθώς δηλώνουν εισοδήματα από €500 έως €750 τον μήνα, δηλαδή €6 χιλ. και €9 χιλ. τον χρόνο αντίστοιχα, με αποτέλεσμα, όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, να επιβαρύνονται οι υπόλοιποι φορολογούμενοι. Όπως είπε ο υπουργός, οι υπόλοιποι πολίτες επιβαρύνονται προκειμένου να λαμβάνουν κοινωνική σύνταξη οι συγκεκριμένες κατηγορίες.

Οι ρυθμίσεις

Με το προσχέδιο του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση προβλέπεται η δημιουργία μιας νέας ομάδας εισφορέων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία θα αφορά τους λεγόμενους εισοδηματίες. Ειδικότερα, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από αξιώματα, μερίσματα, τόκους, μισθώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας, αμοιβές και άλλα κέρδη από ιδιοκτησία.

Για τους μισθωτούς που είναι παράλληλα και μέτοχοι της εταιρείας στην οποία εργάζονται, στον ορισμό των αποδοχών θα περιλαμβάνονται και τα μερίσματα που λαμβάνουν από την εταιρεία στην οποία απασχολούνται.

Τι θα εφαρμόζεται

Η ομάδα των εισοδηματιών, όπως εξήγησε ο κ. Μουσιούττας, είναι άτομα που έχουν έσοδα από άλλες πηγές, π.χ. από ενοίκια, ωστόσο, επειδή δεν καταβάλλουν εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, θεωρούνται σε κάποιες περιπτώσεις «άποροι».

Κάτι τέτοιο, όπως εξήγησε χθες ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, είναι άδικο για τους άλλους πολίτες, οι οποίοι καταβάλλουν κανονικά τις κοινωνικές τους εισφορές. Οι εισοδηματίες, με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, θα έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν εισφορές στη βάση μιας ασφαλιστικής μονάδας, που αντιστοιχεί σε €11.500 τον χρόνο. Δηλαδή, εάν κάποιος εισοδηματίας έχει ετήσια εισοδήματα €100 χιλ., θα κληθεί να καταβάλει εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για τα €11.500, ενώ για τα υπόλοιπα €88.500 δεν θα καταβάλλει εισφορές.

Τι θα ισχύει για τα μερίσματα

Σε σχέση με τα μερίσματα, διευθυντές, μέτοχοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, με τη νέα ρύθμιση, θα καλούνται να καταβάλλουν εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις βάσει δύο ασφαλιστικών μονάδων. Δηλαδή, θα πληρώνουν κοινωνικές εισφορές για εισοδήματα που αντιστοιχούν σε δύο ασφαλιστικές μονάδες, δηλαδή €23 χιλ. τον χρόνο.

«Βάζουμε κόφτη δύο ασφαλιστικών μονάδων, μέχρι €23 χιλ., για τις οποίες θα καταβάλλεται κοινωνική ασφάλιση. Νόμιμα, οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν κατέβαλλαν εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, αλλά στο τέλος λάμβαναν κοινωνική σύνταξη», πρόσθεσε.

3 χιλ. με μισθούς κάτω των €500

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», 2.990 ιδιοκτήτες, διευθυντές και μέτοχοι επιχειρήσεων μέχρι τριών ατόμων δηλώνουν στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις μηνιαίους μισθούς κάτω των €500, ενώ την ίδια ώρα λαμβάνουν εισοδήματα από μερίσματα. Συγκεκριμένα, 11.500 ιδιοκτήτες, διευθυντές και μέτοχοι επιχειρήσεων δηλώνουν στο κράτος μηνιαίες απολαβές μέχρι €2 χιλ. Από αυτούς, το 26% (2.990), δηλαδή περίπου ένας στους τέσσερις, δηλώνει μισθό κάτω των €500 τον μήνα.

Θα επιλέγουν

Πάντως, στην περίπτωση που κάποιος είναι εισοδηματίας και παράλληλα μέτοχος εταιρείας, λαμβάνοντας ετήσια μερίσματα, θα μπορεί να επιλέξει εάν θα καταβάλλει εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις βάσει μίας ή δύο ασφαλιστικών μονάδων. Όπως είπε ο Υπουργός Εργασίας, οι επηρεαζόμενοι αναμένεται να επιλέξουν να καταβάλλουν κοινωνικές εισφορές για μία ασφαλιστική μονάδα, δηλαδή στα €11.500. Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, που αφορά τους εισοδηματίες και τους μετόχους, συναινούν και οι εργοδοτικές οργανώσεις. Ωστόσο, όπως εξήγησε, υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με το ύψος των ασφαλιστικών μονάδων επί των οποίων θα καταβάλλονται εισφορές.