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Στο επίκεντρο οι νέες ρυθμιστικές εξελίξεις, οι διεθνείς επενδυτικές προοπτικές και η τεχνολογική καινοτομία, στο 12th International Funds Summit

Τις προοπτικές και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της διεθνούς βιομηχανίας Επενδυτικών Ταμείων ανέδειξε το 12th International Funds Summit, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, διαχειριστές ταμείων, θεσμικούς επενδυτές, εποπτικές αρχές και επαγγελματίες του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα. Το Συνέδριο αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά σημαντική πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας, με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις, τις ρυθμιστικές αλλαγές και τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης του τομέα.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο σημαντικών μετασχηματισμών για τη διεθνή αγορά επενδυτικών ταμείων, αλλά και σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κύπρου ως διεθνούς κέντρου σύστασης, διαχείρισης και διοίκησης επενδυτικών ταμείων.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό της, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων Κύπρου (CIFA), Μαρία Παναγιώτου, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Κύπρος κατά την τελευταία δεκαετία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κατά την τελευταία δεκαετία, η Κύπρος έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην καθιέρωσή της ως αξιόπιστης και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας για τη σύσταση, διαχείριση και διοίκηση επενδυτικών ταμείων. Ένας τομέας που κάποτε βρισκόταν σε αναδυόμενο στάδιο έχει πλέον εξελιχθεί σε σημαντικό πυλώνα του χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος της χώρας, υποστηριζόμενος από ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, μια έμπειρη κοινότητα επαγγελματικών υπηρεσιών και τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η Πρόεδρος του CIFA υπογράμμισε επίσης ότι η συνεισφορά του τομέα εκτείνεται πέρα από τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, καθώς τα επενδυτικά ταμεία συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της κυπριακής οικονομίας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση επενδύσεων σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υγεία, η εκπαίδευση, οι υποδομές και τα ακίνητα.

Η Κύπρος ως διεθνής επενδυτικός προορισμός

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Λουκάς Λαγούδης, ανέδειξε τις ρυθμιστικές εξελίξεις που επηρεάζουν τον τομέα των εναλλακτικών επενδύσεων, καθώς και την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σύγχρονου εποπτικού πλαισίου που να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Ο Λουκάς Λαγούδης επισήμανε πως η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση δεν κρίνεται από το τι αναφέρεται στις γραπτές πολιτικές, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στην πράξη οι μηχανισμοί ελέγχου και διακυβέρνησης. Σημείωσε δε πως η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή και ολοκληρωμένη ενιαία αγορά η οποία δεν επιτυγχάνεται μόνο με την άρση των εμποδίων, αλλά και με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Στον δικό του χαιρετισμό, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσης, αναφέρθηκε στη σημασία του τομέα των επενδυτικών ταμείων για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Κύπρου και στην προσπάθεια προσέλκυσης ποιοτικών επενδύσεων.

Ανάφερε χαρακτηριστικά: «Οι επενδυτές είναι πλέον πιο επιλεκτικοί, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι είναι αυξημένοι και ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών και των χωρών γίνεται εντονότερος. Και όμως, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Κύπρος έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες, εφαρμόζοντας μια στοχευμένη πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων. Η Κύπρος κατατάσσεται στην 7η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων χωρών παγκοσμίως όσον αφορά το απόθεμα άμεσων ξένων επενδύσεων. Το 2025, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν στα 11,6 δισεκατομμύρια ευρώ.»

Διεθνείς τάσεις και νέες επενδυτικές προκλήσεις

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου επικεντρώθηκε στις σημαντικότερες εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον Επενδυτικών Ταμείων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως:

Την προσαρμογή του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου στη νέα γενιά εναλλακτικών επενδύσεων, με έμφαση στην εφαρμογή της οδηγίας AIFMD II και στο νέο καθεστώς χορήγησης δανείων από επενδυτικά ταμεία.

Τις διεθνείς οικονομικές και επενδυτικές προοπτικές, υπό το πρίσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων, των πληθωριστικών πιέσεων και των μεταβαλλόμενων συνθηκών στις αγορές.

Την ωρίμανση της αγοράς του private credit στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, υποδομών και εξειδικευμένων επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Τη δημιουργία αξίας στον τομέα του private equity, σε ένα νέο περιβάλλον αυξημένου κόστους χρηματοδότησης, μεγαλύτερων περιόδων διακράτησης επενδύσεων και μεταβαλλόμενων συνθηκών ρευστότητας.

Τις στρατηγικές άντλησης κεφαλαίων και τη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών ταμείων, καθώς και τον ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών δικαιοδοσιών.

Τις επενδυτικές σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης και τις δυνατότητες αξιοποίησης της Κύπρου ως πλατφόρμας για τη διευκόλυνση εισερχόμενων και εξερχόμενων επενδύσεων.

Τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς επενδυτικών ταμείων.

Κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, ο Αντιπρόεδρος του CIFA, Πέτρος Μαυρομμάτης, αναφέρθηκε στη σημασία της διαρκούς συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας για την περαιτέρω ενίσχυση του κυπριακού τομέα επενδυτικών ταμείων και τη διατήρηση της ανταγωνιστικής του θέσης στο διεθνές περιβάλλον.

Στην τοποθέτηση του ο Πέτρος Μαυρομμάτης τόνισε πως: «Η Κύπρος διαθέτει τη φιλοδοξία, την τεχνογνωσία και την επαγγελματική κοινότητα που απαιτείται για να συνεχίσει να ενισχύει τη θέση της ως διεθνές κέντρο επενδυτικών ταμείων. Ωστόσο, η επιτυχία μας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε, να διατηρούμε εξωστρεφή προσανατολισμό και να αναπτύσσουμε ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.»