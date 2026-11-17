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Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πράγας το πρωί της Τρίτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι.
Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη συγκεκριμένη γραμμή έχει διακοπεί.
Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων της Πράγας, Κάρελ Κιρς, υπογράμμισε ότι αρκετοί τραυματίες υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωτικές τους λειτουργίες. Δεν χρειάστηκε εκκένωση συρμών. Οι τραυματίες διακομίζονται σε νοσοκομεία της Πράγας.
Σύμφωνα με τη διοίκηση των τσεχικών σιδηροδρόμων, τα τρένα μεγάλων αποστάσεων εκτρέπονται προς άλλους σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Πράγα.
Σύμφωνα με τη διοίκηση των τσεχικών σιδηροδρόμων, τα τρένα μεγάλων αποστάσεων εκτρέπονται προς άλλους σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Πράγα.