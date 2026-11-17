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Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πράγας το πρωί της Τρίτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι.

Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη συγκεκριμένη γραμμή έχει διακοπεί.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων της Πράγας, Κάρελ Κιρς, υπογράμμισε ότι αρκετοί τραυματίες υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωτικές τους λειτουργίες. Δεν χρειάστηκε εκκένωση συρμών. Οι τραυματίες διακομίζονται σε νοσοκομεία της Πράγας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση των τσεχικών σιδηροδρόμων, τα τρένα μεγάλων αποστάσεων εκτρέπονται προς άλλους σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Πράγα.

Na místě probíhají záchranářské práce. Předběžně je asi 15 zraněných. pic.twitter.com/LPYajdIuj2 — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026

Σύμφωνα με τη διοίκηση των τσεχικών σιδηροδρόμων, τα τρένα μεγάλων αποστάσεων εκτρέπονται προς άλλους σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Πράγα.

⚠️ Střet vlaků na hlavním nádraží v Praze přerušil provoz směrem do Vysočan a Libně.

Vlaky končí, resp. začínají ve Vysočanech a v Libni.

Náhradní dopravu zajišťují linky MHD.https://t.co/QtYAk4QT05 pic.twitter.com/GEiIgh6bwl November 17, 2026

skai.gr