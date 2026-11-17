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Σε έφοδο στα γραφεία του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού Sozcu TV και του ομίλου μέσων ενημέρωσης στον οποίο ανήκει προχώρησε νωρίς το πρωί η τουρκική αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου, κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις, ενώ εγκαταστάθηκε διαχειριστής διορισμένος από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί, όταν δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής εισήλθαν στο κτίριο του Sözcü TV και ξεκίνησαν έρευνες στους χώρους του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένα στελέχη προσήχθησαν, ενώ αποφασίστηκε ο διορισμός επιτρόπων στο τηλεοπτικό δίκτυο και στην ηλεκτρονική ειδησεογραφική πλατφόρμα Sözcü.com.tr. Αντίθετα, το μέτρο δεν επεκτάθηκε στις εφημερίδες Sözcü, Tavır και Korkusuz, στις οποίες δεν διορίστηκαν επίτροποι.

Sözcü TV'ye kayyum atandı! Çevik kuvvet bina önünde bekliyor pic.twitter.com/1cKuVFJdX9 — KOZA Televizyonu (@kozatvcomtr) November 17, 2026

«Η αστυνομία ερεύνησε το κτίριο του SÖZCÜ κατόπιν εντολής του δικαστηρίου. Η αστυνομία απέκλεισε το κτίριο», διευκρίνισε ο όμιλος μέσω του λογαριασμού του στο X σε μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα λίγο πριν τις 05:00 (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας).

«Ένας δικαστικός διαχειριστής διορίσθηκε στο SÖZCÜ! Η αστυνομία ερευνά το κτίριο (…) Έγιναν συλλήψεις», πρόσθεσε.

Αυτή η νέα επιχείρηση με στόχο αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης πραγματοποιείται ένα μήνα μετά την έφοδο της αστυνομίας στο ενημερωτικό κανάλι με τη μεγαλύτερη θεαματικότητα στη χώρα, το Halk TV, όπου οι αρχές διέκοψαν τις εκπομπές και διόρισαν διαχειριστή.

Η αστυνομία είχε τότε θέσει υπό τον έλεγχό της την έδρα αυτού του τηλεοπτικού σταθμού της αντιπολίτευσης και είχε συλλάβει 11 εργαζομένους του, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης εκστρατείας της κυβέρνησης εναντίον των δημοσιογραφικών, πολιτικών και συνδικαλιστικών κύκλων στη χώρα.

Οι δημοσιογράφοι και τα αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης στοχοθετούνται διαρκώς από την τουρκική δικαιοσύνη για ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων, από δυσφήμηση μέχρι εξύβριση, αλλά και διαφθορά ή διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Σφοδρή αντίδραση του Οζγκιούρ Οζέλ

Ο επικεφαλής του «Νέου Κόμματος» Οζγκιούρ Οζέλ, αντέδρασε έντονα στις πληροφορίες για την αστυνομική επιχείρηση και τον διορισμό επιτρόπων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνέδεσε την εξέλιξη με τις πιέσεις που, όπως υποστηρίζει, ασκούνται σε μέσα ενημέρωσης τα οποία ασκούν κριτική στην κυβέρνηση.

«Μετά το Halk TV, τώρα αστυνομικοί και επίτροπος βρίσκονται και στην πόρτα του Sözcü TV! Δεν ανέχονται πλέον ούτε την παραμικρή κριτική, ούτε καν να ακουστεί μία και μόνη αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος κατηγόρησε την πολιτική εξουσία ότι επιχειρεί να περιορίσει τις διαφορετικές φωνές, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις αποσκοπούν στη φίμωση της κριτικής. «Εμείς, όμως, ούτε θα σωπάσουμε ούτε θα φοβηθούμε ούτε θα παραδοθούμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι η φωνή των πολιτών δεν μπορεί να εμποδιστεί.

Ο Οζέλ ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με ιδιαίτερα αιχμηρές αναφορές κατά της κυβέρνησης, διαμηνύοντας ότι η αντιπολίτευση θα συνεχίσει να αντιδρά.

Ντερβίσογλου: «Πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Καλού Κόμματος (İYİ), Μουσαβάτ Ντερβίσογλου, ο οποίος καταδίκασε την επιχείρηση εναντίον του Sözcü TV.

Σε δήλωσή του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε την παρέμβαση στις δραστηριότητες του τηλεοπτικού σταθμού πλήγμα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

«Η επιχείρηση εναντίον του Sözcü TV και η απόπειρα να κλείσει ουσιαστικά, ανεξάρτητα από την αιτιολογία που προβάλλεται, συνιστούν ξεκάθαρο πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του αισθήματος δικαιοσύνης και του δικαιώματος του κοινού στην ενημέρωση», δήλωσε. «Η Τουρκία θα μιλήσει και η φωνή της αλήθειας δεν μπορεί να φιμωθεί!», πρόσθεσε.

protothema.gr / ertnews.gr