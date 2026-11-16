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Η παρουσία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στις Βρυξέλλες δείχνει το ενδιαφέρον της Τουρκίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο επιχειρούμε να αξιοποιήσουμε, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

«Σίγουρα, η παρουσία του εκεί, ανάμεσα σε πολλά άλλα, δείχνει και το ενδιαφέρον της Τουρκίας για την Ευρωπαϊκή Ενωση και είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, επιχειρούμε να αξιοποιήσουμε. Είμαστε έτοιμοι, στη βάση και μιας θετικής προσέγγισης, εάν και εφόσον η Τουρκία ανταποκριθεί», ανέφερε.

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στα εγκαίνια του οικήματος του Σωματείου «Εθνικός Άσσιας», και ερωτηθείς αν θα υπάρξει συνάντηση του ιδίου με τον Τ/κ ηγέτη πριν από την τριμερή συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι αύριο υπάρχει συνάντηση διαπραγματευτών “και ένας από τους στόχους που θα θέσουμε, μια απ’ τις εισηγήσεις, είναι να γίνει συνάντηση”.

“Χαίρομαι για την ανταπόκριση του κ. Ερχιουρμαν. Υπάρχει μια συμφωνία – επειδή είμαστε και σε ένα αθλητικό ιστορικό σωματείο της Κύπρου, από το 2013- με την εμπλοκή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, γιατί όλα πρέπει να γίνονται κάτω από την αρμόδια Ομοσπονδία, την οποία μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αμέσως και να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη πρόταση”, ανέφερε.

Σε ερώτηση εάν υπάρχει ενημέρωση από τα Ηνωμένα Έθνη για το πότε θα μπορούσε να προγραμματιστεί η συνάντηση αυτή, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε ότι δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση αυτή τη στιγμή.

Σχετικά με τις εργασίες για τα οδοφράγματα που έχει εξαγγελθεί ότι θα ανοίξουν και κατά πόσον υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και διάνοιξή τους, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του διαπραγματευτή με την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή, όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, “και αρχίζουμε αμέσως την υλοποίηση των όλων όσων έχουμε αποφασίσει”.

ΚΥΠΕ