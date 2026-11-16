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Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διερωτήθηκε πώς ζητείται η παρέμβασή του στο θέμα της διαφωνίας των εκπαιδευτικών οργανώσεων για το σύστημα διορισμών, όταν οι ίδιες οι οργανώσεις δεν προσήλθαν στο διάλογο στο Υπουργείο Παιδείας.

Κληθείς να σχολιάσει την έκκληση των οργανώσεων των εκπαιδευτικών για παρέμβασή του απάντησε: “Πώς μπορεί να ζητείται η παρέμβασή μου όταν δεν προσήλθαν στον διάλογο;”

“Δεν έχω πρόβλημα να δω τον οποιονδήποτε, αλλά όταν δεν ανταποκρίνονται θετικά σε μια πρόσκληση της Υπουργού, ποιο μήνυμα στέλνουν και στην κοινωνία, αλλά και στην κυβέρνηση;” διερωτήθηκε.

ΚΥΠΕ