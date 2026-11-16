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Νέα στοιχεία προκύπτουν από τις έρευνες για το άγριο φονικό της 44χρονης γυναίκας από το Βιετνάμ, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία, με τις Αρχές να επιχειρούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της αιματηρής επίθεσης, από την οποία τραυματίστηκε σοβαρά και δεύτερη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε νεκρή η 44χρονη και το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως χώρος παροχής υπηρεσιών μασάζ, εντοπίστηκαν αντικείμενα τα οποία εκτιμάται ότι ενδεχομένως να παραπέμπουν σε πορνεία. Πρόκειται για ευρήματα τα οποία αξιολογούνται στο πλαίσιο των ανακριτικών εξετάσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί κατά πόσο στο συγκεκριμένο χώρο παρέχονταν και υπηρεσίες πορνείας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκαν και χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να ανήκουν στις δύο γυναίκες. Το γεγονός ότι τα χρήματα παρέμειναν στο χώρο φαίνεται να αποδυναμώνει το ενδεχόμενο η αιματηρή επίθεση να είχε ως κίνητρο τη ληστεία, χωρίς ωστόσο το συγκεκριμένο στοιχείο να αρκεί από μόνο του για τον οριστικό αποκλεισμό του.

Όσο αφορά τον φερόμενο δράστη οι έρευνες των Αρχών φέρονται να επικεντρώνονται επί του παρόντος σε συγκεκριμένο άτομο ασιατικής καταγωγής.

Δύσκολο το έργο των ανακριτών – Άφαντο το μαχαίρι

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η ταυτοποίηση του τρίτου προσώπου που αναζητούν οι Αρχές, με τις εξετάσεις να στρέφονται τόσο στην εξασφάλιση μαρτυριών όσο και στην αξιολόγηση υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην ευρύτερη περιοχή.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο των ανακριτών δυσχεραίνει το γεγονός ότι αρκετές από τις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην περιοχή είναι παλαιάς τεχνολογίας, γεγονός που ενδεχομένως να επηρεάζει την ποιότητα των καταγραφών. Παρά τις δυσκολίες, δεν αποκλείεται να εξασφαλιστεί οπτικό υλικό στο οποίο να αποτυπώνονται οι κινήσεις ή ακόμη και το πρόσωπο του δράστη.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε κατά την αιματηρή επίθεση, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις εξετάσεις για τον εντοπισμό του.

Αναμένουν το δεύτερο θύμα να καταθέσει

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία των ερευνών θεωρείται και η μαρτυρία της δεύτερης γυναίκας, η οποία επέζησε της επίθεσης και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, υπό αστυνομική φρούρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της ημέρας αναμένεται να καταβληθεί προσπάθεια για λήψη κατάθεσης από την τραυματία, ωστόσο, οι πιθανότητες να καταστεί αυτό εφικτό στο παρόν στάδιο θεωρούνται περιορισμένες, εξαιτίας της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει.

Η μαρτυρία της εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς πρόκειται για το πρόσωπο που επέζησε της επίθεσης.

Το χρονικό του φονικού

Η αιματηρή υπόθεση αποκαλύφθηκε γύρω στις 11:30 το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε για τραυματισμένη γυναίκα στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος, στη Λευκωσία. Μέλη της Δύναμης που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν γυναίκα ασιατικής καταγωγής με τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη, η οποία μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Κατά τις εξετάσεις στην περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος έξω από πολυκατοικία, οι οποίες οδηγούσαν σε διαμέρισμα, όπου βρέθηκε αναίσθητη στο πάτωμα η 44χρονη από το Βιετνάμ, φέροντας τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι. Στη σκηνή κλήθηκαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, οι οποίοι πιστοποίησαν τον θάνατό της. Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Τι κατέδειξε η νεκροτομή της 44χρονης

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή επί της σορού της 44χρονης.

Σύμφωνα με τους Ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου, ο θάνατος της οφείλεται σε αιμορραγικό σοκ συνεπεία πολλαπλών ρήξεων αγγείων λαιμού, προκληθείσες από νύσσον και τέμνων όργανο.