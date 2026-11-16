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Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ομώνυμο ρόλο όπως ανακοινώθηκε την Δευτέρα.

Σε δήλωσή του ο Πάτισον ανέφερε:

«Ο James Bond είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες στον κινηματογράφο και το να μου εμπιστεύονται τον 007 είναι τιμή ζωής».

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Ντένις, την Έιμι, τον Ντέιβιντ, την Τάνια και όλους στα Amazon MGM Studios για την πίστη τους σε μένα. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα είναι λίγο.»

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και την πρόοδο που έχουμε μπροστά μας με αυτή τη φανταστική ομάδα.»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον φέρεται να πέρασε από δοκιμαστικό για τον ρόλο του πιο διάσημου κινηματογραφικού πράκτορα. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον διεθνή Τύπο και επιβεβαιώθηκαν από πηγές της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ο πρωταγωνιστής του «The Batman» ήταν ένας από τους ηθοποιούς που εξετάζονταν για τη διαδοχή του Ντάνιελ Κρεγκ.

Η πληροφορία για τη συμμετοχή του Πάτινσον στα δοκιμαστικά προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο 40χρονος ηθοποιός έχει ήδη πρωταγωνιστήσει σε μεγάλα κινηματογραφικά franchise, χωρίς ωστόσο να περιορίζει τις επιλογές του σε εμπορικές παραγωγές. Από το «Twilight» και το «Harry Potter» μέχρι το «The Batman» και το «Dune», έχει κινηθεί ανάμεσα σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, συνεργαζόμενος παράλληλα με δημιουργούς που διαθέτουν έντονα προσωπικό ύφος.

Η πιθανή επιλογή του θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια διαφορετική προσέγγιση στον χαρακτήρα του 007. Ο Πάτινσον έχει αποδείξει, ιδιαίτερα μέσα από την ερμηνεία του ως Μπρους Γουέιν στο «The Batman» του 2022, ότι μπορεί να απομακρυνθεί από τις καθιερωμένες εκδοχές ενός εμβληματικού ήρωα και να του προσδώσει πιο σκοτεινά και σύνθετα χαρακτηριστικά.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ποζάρει στους φωτογράφους κατά την άφιξή του στην πρεμιέρα της ταινίας «Primetime», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026.

Υπάρχει, μάλιστα, και μια προηγούμενη επαγγελματική σύνδεση με τον άνθρωπο που θα αναλάβει τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ. Ο Πάτινσον έχει συνεργαστεί με τον Ντενί Βιλνέβ στο κινηματογραφικό σύμπαν του «Dune», γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο στο ενδεχόμενο της επιλογής του.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιος θα αναλάβει τον ρόλο. Ούτε η συμμετοχή του Πάτινσον στα δοκιμαστικά ούτε τα υπόλοιπα ονόματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας συνιστούν επιβεβαίωση για την τελική επιλογή. Η διαδικασία διαδοχής του Ντάνιελ Κρεγκ παραμένει ανοιχτή, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον σε μια λίστα υποψηφίων που περιλαμβάνει ηθοποιούς με αρκετά διαφορετικές ερμηνευτικές διαδρομές.