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Στα χέρια των διωκτικών Αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο καταζητούμενων και συγκεκριμένα ο δεύτερος καταζητούμενος για την φερόμενη σχεδιαζόμενη δολοφονία του Γιώργου Ξιούρουππα στη Λεμεσό, με τις εξελίξεις να μεταφέρονται πλέον στο Ντουμπάι, όπου ο Ελληνοκύπριος φέρεται να συνελήφθη στο αεροδρόμιο, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καταζητούμενος, μετά τα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με την υπόθεση, εξέφρασε την πρόθεση να επιστρέψει στην Κύπρο. Ωστόσο, κατά την προσπάθειά του να αναχωρήσει από το Ντουμπάι, συνελήφθη από τις τοπικές Αρχές.

Χωρίς διεθνή και ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εκδοθεί διεθνή και ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για τα δύο καταζητούμενα πρόσωπα.

Αρμόδια πηγή επιβεβαίωσε στον «Φ» ότι έχουν περιέλθει σε γνώση τους πληροφορίες για τη σύλληψη, ωστόσο αναμένουν επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές των ΗΑΕ.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές προκειμένου να επιτραπεί στον καταζητούμενο να αναχωρήσει από το Ντουμπάι και να επιστρέψει στην Κύπρο. Εντούτοις, παραμένει αβέβαιο κατά πόσον αυτό θα καταστεί εφικτό, δεδομένου ότι η υπόθεση εξετάζεται και από τις τοπικές Αρχές.

Την ίδια ώρα, δεν αποκλείονται εξελίξεις και σε σχέση με το δεύτερο καταζητούμενο πρόσωπο αραβικής καταγωγής , ενώ για την υπόθεση της κατ’ ισχυρισμό σχεδιαζόμενης δολοφονίας του Γιώργου Ξιούρουππα τελούν ήδη υπό κράτηση τέσσερις ύποπτοι.

Το φερόμενο συμβόλαιο θανάτου των €800.000

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά την φερόμενη σχεδιαζόμενη δολοφονία του Γιώργου Ξιούρουππα, με τις έρευνες της Αστυνομίας να επικεντρώνονται σε φερόμενο συμβόλαιο θανάτου ύψους €800.000, για το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, προβλεπόταν προκαταβολή €400.000. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η φερόμενη αποστολή εκρηκτικής ύλης τύπου Semtex, ενώ για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση τέσσερα πρόσωπα, ηλικίας 48, 36, 32 και 73 ετών. Κατά τη διερεύνηση προέκυψαν επίσης ισχυρισμοί που εμπλέκουν τα δύο καταζητούμενα πρόσωπα που βρίσκονται στο Ντουμπαι.