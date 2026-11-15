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Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια νυχτερινών επιχειρήσεων σε αστικές περιοχές σε όλη την Κύπρο. Από τους τροχονομικούς ελέγχους προέκυψαν 262 καταγγελίες, εκ των οποίων 109 για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα, άρνηση υποβολής σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης, εκκρεμή εντάλματα προστίμου, μαχαιροφορία και κατοχή ναρκωτικών. Συλλήψεις έγιναν επίσης για εξακρίβωση στοιχείων.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ελέγχθηκαν 743 οδηγοί και 253 επιβάτες. Από τους 53 ελέγχους σε υποστατικά προέκυψαν 12 καταγγελίες. Η Αστυνομία διερευνά ακόμη επτά υποθέσεις για τροχαίες παραβάσεις και κατακράτησε 11 οχήματα στο πλαίσιο των εξετάσεων.

Από τους 316 ελέγχους αλκοόλης προέκυψαν 24 καταγγελίες, ενώ τρία από τα έξι νάρκοτεστ έδωσαν θετικό αποτέλεσμα.