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Στη σύλληψη 30χρονου Ισραηλινού προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό, έπειτα από τον εντοπισμό έμφορτου γεμιστήρα στις αποσκευές του, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο 30χρονος επρόκειτο να αναχωρήσει μαζί με τη σύζυγό του με κρουαζιερόπλοιο, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να αποπλεύσει το απόγευμα του Σαββάτου από το λιμάνι της Λεμεσού.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών του εντοπίστηκε ο έμφορτος γεμιστήρας, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι Αρχές. Στον 30χρονο πέρασαν χειροπέδες και ακολούθως οδηγήθηκε στα γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού.

Ο 30χρονος αναμένεται να ανακριθεί και αύριο να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με την Αστυνομία να προτίθεται να ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του για διευκόλυνση των ανακρίσεων.