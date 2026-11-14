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Η Αλάσκα εξέλεξε Δημοκρατικό κυβερνήτη για πρώτη φορά από το 1998, καθώς ο υποψήφιος του κόμματος, Τζόναθαν Κράις-Τόμκινς, επικράτησε στις εκλογές, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Associated Press και του NBC News.

Ο 37χρονος πρώην πολιτειακός βουλευτής νίκησε τρεις Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους, μεταξύ των οποίων η επιχειρηματίας Μπερναντέτ Γουίλσον, η οποία είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η επικράτησή του σηματοδοτεί μία ακόμη εκλογική επιτυχία για τους Δημοκρατικούς στο πλαίσιο του ευρύτερου κύματος νικών του κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Με την προσθήκη της Αλάσκας, οι Δημοκρατικοί θα ελέγχουν 30 κυβερνητικά αξιώματα σε πολιτειακό επίπεδο την επόμενη χρονιά, έχοντας κερδίσει έξι πολιτείες από τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο Κράις-Τόμκινς θα διαδεχθεί τον απερχόμενο Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη Μάικ Ντάνλιβι, ο οποίος δεν μπορούσε να διεκδικήσει νέα θητεία λόγω του ορίου των θητειών. Θα αναλάβει καθήκοντα στις 7 Δεκεμβρίου και, σε ηλικία 37 ετών, θα γίνει ο νεότερος κυβερνήτης στην ιστορία της Αλάσκας.

Η στήριξη από τη Ρεπουμπλικανή Λίζα Μουρκόφσκι

Σημαντικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Κράις-Τόμκινς έπαιξε η διακομματική υποστήριξη που εξασφάλισε. Μεταξύ όσων τάχθηκαν στο πλευρό του ήταν η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής της Αλάσκας Λίζα Μουρκόφσκι, η οποία ανακοίνωσε τη στήριξή της περίπου μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές.

Η Μουρκόφσκι, η οποία έχει κατά καιρούς διαφοροποιηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ σε ζητήματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, υπογράμμισε την ανάγκη υπέρβασης των κομματικών διαχωρισμών.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος είχε επίσης τη στήριξη τριών πρώην κυβερνητών της πολιτείας, προερχόμενων από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.

Ο ίδιος είχε αναδείξει τη συνεργασία μεταξύ Δημοκρατικών, Ρεπουμπλικανών και ανεξάρτητων ως βασικό στοιχείο της πολιτικής του προσέγγισης, υποστηρίζοντας ότι η πολιτεία χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα επικεντρώνεται στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων και όχι στις κομματικές αντιπαραθέσεις.

Το κόστος ζωής, τα σχολεία και τα κέντρα δεδομένων

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Κράις-Τόμκινς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής, καθώς οι κάτοικοι της Αλάσκας αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές σε βασικά αγαθά, καύσιμα και ενέργεια, εξαιτίας και της γεωγραφικής απομόνωσης πολλών περιοχών.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε για την πλήρη χρηματοδότηση των δημόσιων σχολείων, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προστασία της πρόσβασης των πολιτών στο πρόγραμμα Medicaid.

Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων (data centers). Ειδικότερα, έχει ζητήσει την αναστολή νέων κατασκευών έως ότου η πολιτειακή Βουλή θεσπίσει ολοκληρωμένους κανόνες λειτουργίας, εκφράζοντας ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και στους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Επιπλέον, έχει υποστηρίξει ότι οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πρέπει να καταβάλλουν εταιρικό φόρο εισοδήματος, ενώ έχει θέσει ως προτεραιότητα την προστασία της αλιείας και των φυσικών πόρων της πολιτείας.

Πώς διαμορφώθηκε η εκλογική αναμέτρηση

Η εκλογική διαδικασία στην Αλάσκα έχει μια ιδιαιτερότητα: οι τέσσερις υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους στις προκριματικές εκλογές, ανεξαρτήτως κόμματος, περνούν στην τελική αναμέτρηση, όπου εφαρμόζεται σύστημα κατάταξης των υποψηφίων από τους ψηφοφόρους (ranked-choice voting).

Ο Κράις-Τόμκινς είχε καταλάβει την πρώτη θέση στις προκριματικές εκλογές του Αυγούστου, ενώ δεύτερος είχε αναδειχθεί ο επίσης Δημοκρατικός Τομ Μπέγκιτς. Ο τελευταίος αποσύρθηκε στη συνέχεια από την κούρσα, προκειμένου να συγκεντρωθεί η εκλογική υποστήριξη των Δημοκρατικών σε έναν υποψήφιο.

Απέναντί του βρέθηκαν τελικά τρεις Ρεπουμπλικανοί: η επιχειρηματίας Μπερναντέτ Γουίλσον, ο πρώην δήμαρχος του Άνκορατζ Ντέιβ Μπρόνσον και ο πρώην γενικός εισαγγελέας της πολιτείας Τρεγκ Τέιλορ.

Ο Τραμπ είχε ταχθεί υπέρ της Γουίλσον, καλώντας παράλληλα τους άλλους δύο Ρεπουμπλικανούς να αποσυρθούν ώστε να μην κατακερματιστεί η εκλογική υποστήριξη του κόμματος.

Ωστόσο, ο Κράις-Τόμκινς εξασφάλισε την πλειοψηφία των ψήφων πρώτης προτίμησης, με αποτέλεσμα να μην απαιτηθούν οι επόμενοι γύροι ανακατανομής ψήφων του συστήματος ranked-choice voting.

Η νίκη του αποτελεί σημαντική αλλαγή για την πολιτική διοίκηση της Αλάσκας. Ο τελευταίος Δημοκρατικός κυβερνήτης ήταν ο Τόνι Νόουλς, ο οποίος εξελέγη το 1994, επανεκλέχθηκε το 1998 και παρέμεινε στο αξίωμα έως το 2002.



skai.gr