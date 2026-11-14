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Αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη βρίσκεται ο προπονητής άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Ολυμπιονίκη, ο οποίος συνελήφθη για υπόθεση παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας αναβολικών ουσιών.

Ο 58χρονος προπονητής κατηγορείται ότι προμήθευε νεαρούς αθλητές με απαγορευμένες ουσίες, ενώ, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μεταξύ των ατόμων που φέρεται να προμήθευε περιλαμβάνονταν ακόμη και ανήλικοι.

Ο πρώην προπονητής της Εθνικής ομάδας άρσης βαρών οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Και ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις, ο ίδιος ο κατηγορούμενος «έσπασε τη σιωπή» του και μίλησε στο MEGA από το κρατητήριο:

«Εδώ και δύο χρόνια έχω σταματήσει να προπονώ αθλητές. Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φθάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου.

Η αλήθεια, η οποία προκύπτει από δικαστική απόφαση, είναι ότι χρησιμοποιήθηκε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, που δεν ανέφερε την αναβολική ουσία. Αυτό το δέχτηκε το ΑΣΕΑΔ, που αποτελείται από τακτικούς δικαστές, και μου καταλόγισε ΑΜΕΛΕΙΑ.

Τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι μου είναι νόμιμα, πλην ελάχιστων, που θα αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιώ για ιατρικούς λόγους.

Ζητώ συγγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο Δήμα και την οικογένειά μου, που τους έχω φέρει σε δύσκολη θέση, εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς μου.

Ζητώ συγγνώμη από όλους τους πολίτες που αγάπησαν τον Πύρρο Δήμα».

cnn.gr