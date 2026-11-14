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Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται από την κυκλοφορία του «Rocky», της ταινίας που καθιέρωσε τον Σιλβέστερ Σταλόνε και χάρισε στον κινηματογράφο έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ήρωές του. Με αφορμή την επέτειο, η Φιλαδέλφεια γέμισε με εκατοντάδες… Ρόκι Μπαλμπόα!

Συγκεκριμένα, 570 θαυμαστές της εμβληματικής ταινίας συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή (13/11) στα περίφημα σκαλιά του Μουσείου Τέχνης της Φιλαδέλφειας, φορώντας την χαρακτηριστική ενδυμασία του κινηματογραφικού πυγμάχου. Η μαζική συγκέντρωση είχε ως αποτέλεσμα την κατάρριψη ενός παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση μισού αιώνα από την ταινία του 1976, η οποία αφηγείται την ιστορία ενός άσημου πυγμάχου που προσπαθεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να αποδείξει την αξία του, ακόμη κι όταν οι πιθανότητες είναι εναντίον του.

Εκατοντάδες «Ρόκι» συγκεντρώθηκαν στα διάσημα σκαλιά

Η εμφάνιση των συμμετεχόντων ήταν συγκεκριμένη: μαύρος σκούφος, γκρι φούτερ και φόρμα, καθώς και μαύρα ψηλά αθλητικά παπούτσια Converse, όπως εκείνα που φορούσε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στις χαρακτηριστικές σκηνές προπόνησης της ταινίας.

Από το απόγευμα της Παρασκευής, όλο και περισσότεροι θαυμαστές άρχισαν να συγκεντρώνονται μπροστά από το Μουσείο Τέχνης της Φιλαδέλφειας, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο θέαμα. Οι παρευρισκόμενοι επευφημούσαν όσους έφταναν την τελευταία στιγμή, καθώς κάθε νέα συμμετοχή έφερνε την προσπάθεια πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου.

Σε μια χαρακτηριστική στιγμή της εκδήλωσης, ο παρουσιαστής ρώτησε έναν συμμετέχοντα πώς τον λένε, για να λάβει την αναμενόμενη απάντηση: «Ρόκι Μπαλμπόα».

Σύμφωνα με τους κανόνες του οργανισμού Guinness World Records, για την αναγνώριση του ρεκόρ απαιτούνταν τουλάχιστον 250 συμμετέχοντες. Ο αριθμός αυτός υπερκαλύφθηκε, καθώς η τελική επίσημη καταμέτρηση έφτασε τους 570 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε ο παρουσιαστής της διοργάνωσης.

Μόλις επιβεβαιώθηκε η κατάρριψη του ρεκόρ, οι συμμετέχοντες έτρεξαν όλοι μαζί στα σκαλιά του μουσείου, αναπαριστώντας μία από τις πιο διάσημες σκηνές της κινηματογραφικής ιστορίας, και συγκεντρώθηκαν στην κορυφή για μια αναμνηστική φωτογραφία.



Από τα σκαλιά του μουσείου μέχρι τις γροθιές σε κατεψυγμένα κρέατα

Η συγκέντρωση των 570 «Ρόκι» αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος εκδηλώσεων που διοργανώνει η Φιλαδέλφεια αυτόν τον μήνα προς τιμήν του φανταστικού πυγμάχου, ο οποίος έχει συνδεθεί όσο λίγοι κινηματογραφικοί χαρακτήρες με την ταυτότητα της πόλης.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται ένας αγώνας ταχύτητας στα περίφημα σκαλιά του μουσείου, τα οποία ο Ρόκι ανεβαίνει τρέχοντας κατά τη διάρκεια της προπόνησής του στην ταινία.

Παράλληλα, πραγματοποιείται ειδική τελετή για την επαναβεβαίωση της μόνιμης εγκατάστασης του αγάλματος του Ρόκι, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Φιλαδέλφειας.

Μια ακόμη δραστηριότητα δίνει στους θαυμαστές την ευκαιρία να αναπαραστήσουν τη σκηνή στην οποία ο πρωταγωνιστής προπονείται χτυπώντας με τις γροθιές του μεγάλα κομμάτια κατεψυγμένου κρέατος σε μια κρεαταγορά.

Για το Σάββατο, οι τουριστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 45.000 δρομείς από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ και 75 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στο «Rocky Run», έναν αγώνα δρόμου που πραγματοποιείται σε διάφορα σημεία της πόλης.



Η ταινία του ενός εκατομμυρίου που έγραψε κινηματογραφική ιστορία

Η ιστορία του Ρόκι Μπαλμπόα ξεκίνησε το 1976, όταν ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ένας σχεδόν άγνωστος τότε ηθοποιός, έγραψε το σενάριο της ταινίας σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει δουλειά στον κινηματογράφο.

Το «Rocky» αφηγείται την ιστορία ενός πυγμάχου από τη νότια Φιλαδέλφεια, ο οποίος αγωνίζεται σε μικρής σημασίας αναμετρήσεις και ξαφνικά αποκτά την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών, Απόλο Κριντ.

Ο αγώνας πραγματοποιείται στη Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρότι ο Ρόκι χάνει τελικά την αναμέτρηση, καταφέρνει να αποδείξει την αξία του και να κερδίσει την καρδιά της Έιντριαν, μιας υπαλλήλου σε συνοικιακό κατάστημα κατοικίδιων ζώων.

Η ταινία γυρίστηκε με προϋπολογισμό μικρότερο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, ωστόσο η επιτυχία της ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Κατέκτησε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και αναδείχθηκε στην εμπορικά πιο επιτυχημένη αθλητική ταινία της εποχής της.

Οι συνέχειες και οι παράλληλες κινηματογραφικές παραγωγές που ακολούθησαν συνέβαλαν ώστε το κινηματογραφικό σύμπαν του «Rocky» να κατακτήσει, σύμφωνα με το Guinness World Records, το ρεκόρ του πιο επιτυχημένου κινηματογραφικού franchise αθλητικών ταινιών.



Από την πρώτη «Ημέρα Ρόκι» στους εορτασμούς για τα 50 χρόνια

Η Φιλαδέλφεια καθιέρωσε την πρώτη «Ημέρα Ρόκι» το 2023, με τον ίδιο τον Σιλβέστερ Σταλόνε να δίνει το «παρών» στις εκδηλώσεις.

Έναν χρόνο αργότερα, οι εορτασμοί επεκτάθηκαν σε μια ολόκληρη εβδομάδα, με τη διοργάνωση του «Rocky Fest», που περιλαμβάνει δραστηριότητες και εκδηλώσεις αφιερωμένες στον κινηματογραφικό ήρωα.

Οι φετινές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 29 Σεπτεμβρίου, με την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του Σταλόνε, με τίτλο «The Steps» («Τα Σκαλιά»).

Πέντε δεκαετίες μετά την πρώτη εμφάνιση του Ρόκι Μπαλμπόα στη μεγάλη οθόνη, τα σκαλιά του Μουσείου Τέχνης της Φιλαδέλφειας παραμένουν σημείο αναφοράς για τους θαυμαστές της ταινίας από ολόκληρο τον κόσμο, ενώ το νέο ρεκόρ Γκίνες προστίθεται στις εκδηλώσεις που διατηρούν ζωντανή την κινηματογραφική κληρονομιά του.

protothema.gr