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Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από τις έρευνες των ουγγρικών Αρχών αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο εντοπίστηκαν εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν θαμμένα σε δασικές εκτάσεις και κρυμμένα μέσα σε κτήρια. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο υπόθεσης διαφθοράς που αφορά τον πρώην υπουργό Ανάπτυξης της Ουγγαρίας, Μίκλος Σέστακ.

Στα πλάνα καταγράφονται αστυνομικοί να σκάβουν με φτυάρια στο έδαφος μέσα σε δάσος, ανακαλύπτοντας τις κρυμμένες δεσμίδες χρημάτων. Σε άλλες εικόνες παρουσιάζονται τα μεγάλα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν από τις Αρχές.

Το συνολικό ποσό που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των διήμερων ερευνών ανέρχεται σε 17,7 εκατομμύρια ευρώ.

Hungary cracks down on Orbán-era corruption: former cabinet minister buried millions in forests



Investigators suspect former Minister of National Development Miklós Seszták of taking bribes in connection with the awarding of government contracts.



Nearly $20 million has been… pic.twitter.com/Ba3TNx2iFo — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2026

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή σε διάφορες τοποθεσίες, από την Εθνική Υπηρεσία Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (NVVH), η οποία συστάθηκε από τη νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας.

«Στη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν σημαντικά ποσά μετρητών: θαμμένα σε δάση, κρυμμένα σε αγροτικά κτίρια και αποθήκες καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες, αλλά και τοποθετημένα σε ένα χρηματοκιβώτιο μεγάλης αξίας που βρίσκονταν σε απομονωμένη περιοχή», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την NVVH, «Το συνολικό ποσό των μετρητών που εντοπίστηκαν στη διάρκεια δύο ημερών έρευνας ανέρχεται σε 5.071.632.000 φιορίνια, 2.658.350 ευρώ και 1.257.100 δολάρια».

Η υπόθεση αφορά τον Μίκλος Σέστακ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Ανάπτυξης από το 2014 έως το 2018, επί πρωθυπουργίας του Βίκτορ Ορμπάν. Ο πρώην υπουργός κατηγορείται ότι έλαβε δωροδοκίες σε υπόθεση που σχετίζεται με την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων από την κρατική εταιρεία μεταφορών της Ουγγαρίας σε αυξημένες τιμές.

Ο Σέστακ έχει συλληφθεί και κρατείται, ενώ στο πλαίσιο διαφορετικών υποθέσεων έχουν συλληφθεί επίσης δύο ακόμη πρώην υπουργοί και ο αδελφός του Βίκτορ Ορμπάν.

Ο σημερινός πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μάγιαρ, ο οποίος επικράτησε στις εκλογές του Απριλίου τερματίζοντας τη 16ετή διακυβέρνηση του Ορμπάν, έχει δεσμευθεί να διερευνηθούν οι καταγγελίες για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας κατά την προηγούμενη κυβερνητική περίοδο.

Σχολιάζοντας την κατάσχεση των χρημάτων, ο Μάγιαρ δήλωσε ότι η ανακοίνωση της NVVH «σηματοδοτεί επισήμως το τέλος της μαφίας των Fidesz- KDNP!», αναφερόμενος στα δύο κόμματα του πρώην κυβερνητικού συνασπισμού.

Ο Βίκτορ Ορμπάν δεν έχει σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις, ωστόσο στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει τις έρευνες σε βάρος προσώπων του περιβάλλοντός του «πολιτικές διώξεις με στόχο τη φυλάκισή του».

protothema.gr