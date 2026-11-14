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Οι αρχές στην Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν 17,7 εκατομμύρια ευρώ μετρητά, κάποια θαμμένα σε δάση ή κρυμμένα σε αποθήκες, στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά εις βάρος του Μίκλος Σέστακ, υπουργού στην κυβέρνηση του εθνικιστή πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν.

Ο Σέστακ, υπουργός Ανάπτυξης από το 2014 ως το 2018, κατηγορείται ότι έλαβε δωροδοκίες στο πλαίσιο μιας υπόθεσης που αφορούσε την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων από την κρατική εταιρεία μεταφορών της Ουγγαρίας σε αυξημένες τιμές.

Η Εθνική Υπηρεσία Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (NVVH), ένας φορέας καταπολέμησης της διαφθοράς με ευρείες εξουσίες που συστάθηκε από τη νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε έρευνα σε πολλές τοποθεσίες την Πέμπτη και την Παρασκευή στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας εις βάρος του Σέστακ.

«Στη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν σημαντικά ποσά μετρητών: θαμμένα σε δάση, κρυμμένα σε αγροτικά κτίρια και αποθήκες καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες, αλλά και τοποθετημένα σε ένα χρηματοκιβώτιο μεγάλης αξίας που βρίσκονταν σε απομονωμένη περιοχή», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

«Το συνολικό ποσό των μετρητών που εντοπίστηκαν στη διάρκεια δύο ημερών έρευνας ανέρχεται σε 5.071.632.000 φιορίνια, 2.658.350 ευρώ και 1.257.100 δολάρια», πρόσθεσε, με το συνολικό ποσό να αντιστοιχεί σε 17,7 εκατ. ευρώ.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πίτερ Μάγιαρ, ο οποίος πέτυχε μια σαρωτική νίκη στις εκλογές του Απριλίου βάζοντας τέλος σε 16 χρόνια διακυβέρνησης από τον Ορμπάν, έχει δεσμευθεί να διεξαχθούν έρευνες αναφορικά με τις καταγγελίες περί διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του προκατόχου του.

Ο Σέστακ, δύο ακόμη πρώην υπουργοί αλλά και ο αδελφός του Ορμπάν έχουν συλληφθεί και κρατούνται στο πλαίσιο διαφορετικών υποθέσεων.

Η ανακοίνωση της κατάσχεσης των ποσών αυτών από τη NVVH «σηματοδοτεί επισήμως το τέλος της μαφίας των Fidesz- KDNP!», σχολίασε ο Μάγιαρ αναφερόμενος στα δύο κόμματα που συμμετείχαν στον κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον Ορμπάν.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει σχολιάσει τις τελευταίες αυτές εξελίξεις, αλλά έχει καταγγείλει στο παρελθόν τις έρευνες εις βάρος προσώπων του περιβάλλοντός του, χαρακτηρίζοντάς τες «πολιτικές διώξεις με στόχο τη φυλάκισή του».

protothema.gr