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Από την ηλικία των μόλις δύο ετών, όταν άρχισε να παίζει βιολί χάρη στην παρότρυνση της γιαγιάς της, μέχρι την κατάκτηση του πρώτου βραβείου στον διεθνώς αναγνωρισμένο διαγωνισμό «BBC Young Musician 2026», η 18χρονη Σοφία Δημητριάδη (Sofia Demetriades), κατάφερε να μετατρέψει το παιδικό της πάθος για τη μουσική σε μια σπουδαία διάκριση.

Μιλώντας στον «Φ», η νεαρή βιολίστρια, η οποία γεννήθηκε στο Λέστερ της Αγγλίας έχοντας όμως κυπριακές ρίζες, χαρακτηρίζει τη νίκη της σαν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, αποκαλύπτει τα επόμενα της βήματα στη μουσική της καριέρα και στέλνει το δικό της μήνυμα στους Κυπρίους, ευχαριστώντας τους για την αγάπη και τη στήριξή τους.

Η σπουδαία διάκριση

Η 18χρονη κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό της 15ης Οκτωβρίου 2026 στο Bristol Beacon, ερμηνεύοντας το απαιτητικό Κοντσέρτο για Βιολί του σπουδαίου Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. Τη νεαρή βιολίστρια συνόδευσε η Εθνική Ορχήστρα της Ουαλίας του BBC (BBC National Orchestra of Wales), υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Alpesh Chauhan. Η ανακοίνωση της νίκης της έγινε την 1η Νοεμβρίου 2026.

Η επιτυχία της αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ξεχώρισε ανάμεσα σε εκατοντάδες υποψηφίους, σε μία διοργάνωση που αποδείχθηκε ιστορική καθώς για πρώτη φορά στα 48 χρόνια του θεσμού, οι τρεις φιναλίστ του τελικού ήταν γυναίκες.

Η κριτική επιτροπή εξήρε την τεχνική αρτιότητα, τη μουσική ευαισθησία και την ωριμότητα της ερμηνείας της, με την πιανίστρια και μέλος της επιτροπής, Joanna MacGregor, να την χαρακτηρίζει εξαιρετική μουσικό, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη μουσικότητα και την εκφραστική της προσέγγιση.

Η διάκριση συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 στερλινών για την ενίσχυση των μουσικών σπουδών της, καθώς και από ευκαιρίες ηχογραφήσεων και ραδιοφωνικών μεταδόσεων μέσω του BBC Radio 3.

Ποια είναι η Σοφία

Η Σοφία μιλώντας στον «Φ», εξήγησε πως έχει ελληνοκυπριακές και ρωσικές ρίζες, αλλά γεννήθηκε και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής της στο Λέστερ της Αγγλίας. Μετακόμισε στο Λονδίνο όταν ήταν 11 ετών, για να ακολουθήσει τη μουσική της πορεία, και πλέον –όπως είπε η ίδια– το θεωρεί σπίτι της.

Σήμερα, φοιτά στο πρώτο έτος των προπτυχιακών σπουδών της στη Royal Academy of Music του Λονδίνου, ένα από τα σημαντικότερα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Προηγουμένως είχε φοιτήσει στο Junior Academy, ενώ σήμερα σπουδάζει βιολί κοντά στη διακεκριμένη βιολίστρια So-Ock Kim.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει ήδη διαγράψει μια αξιόλογη καλλιτεχνική πορεία, με σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, μεταξύ των οποίων το πρώτο βραβείο στον Lipinski-Wieniawski International Competition στην Πολωνία, το 2024, καθώς και το πρώτο βραβείο στον Haslemere International String Competition.

Έχει, επίσης, εμφανιστεί ως σολίστ σε συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε χώρες της Ευρώπης και στον Καναδά, αποκτώντας σημαντική σκηνική εμπειρία και αναπτύσσοντας τη διεθνή καλλιτεχνική της παρουσία.

«Άρχισα να παίζω βιολί όταν ήμουν μόλις δύο ετών»

Σε ερώτηση τι την ενέπνευσε ώστε να ασχοληθεί με το βιολί, ανέφερε πως «στο σπίτι ακουγόταν πάντα κλασική μουσική, είτε από κάποιο CD είτε από το ραδιόφωνο, ή από τη γιαγιά μου που έπαιζε πιάνο. Στην πραγματικότητα, εκείνη ήταν που με έκανε να ξεκινήσω το βιολί και το ερωτεύτηκα. Άρχισα να πειραματίζομαι και να παίζω βιολί για διασκέδαση από την ηλικία των μόλις δύο ετών!».

Η Σοφία, εκτός από βιολί –όπως μας είπε– λατρεύει, επίσης, να παίζει πιάνο. «Πιστεύω ότι είναι απίστευτα σημαντικό να παίζει κανείς πιάνο, ιδιαίτερα όταν είναι μουσικός εγχόρδων. Αλλάζει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τη μουσική και με βοηθά τόσο στο βιολί όσο και στο να κατανοώ πώς συνδυάζονται όλα μεταξύ τους μέσα στην παρτιτούρα. Επίσης, μερικές φορές τραγουδώ και, μάλιστα, μου αρέσει να τραγουδώ την αντιμελωδία ενώ παίζω την κύρια μελωδία στο βιολί, ως μέρος της εξάσκησής μου!», εξήγησε η ίδια.

«Μοιάζει με όνειρο που βγήκε αληθινό»

Ερωτηθείσα για το πώς κατάφερε να αναπτύξει τις δεξιότητές της στο βιολί σε τόσο υψηλό επίπεδο, η Σοφία Δημητριάδη απάντησε πως χρειάζεται πάρα πολλή εξάσκηση.

«Είναι κάτι που πρέπει να χτίζεται τόσο με την πάροδο των χρόνων όσο και κατά την προετοιμασία των κομματιών που πρόκειται να παίξουμε σε έναν διαγωνισμό ή μια συναυλία. Το να έχεις τον κατάλληλο δάσκαλο είναι, επίσης, καθοριστικό για να πετύχεις. Όχι απλώς κάποιον που σου λέει ακριβώς τι να κάνεις, αλλά κάποιον με τον οποίο πραγματικά ταιριάζεις και ο οποίος θέλει να σε βοηθήσει να εξελιχθείς ως καλλιτέχνης. Νομίζω ότι γι’ αυτό αισθάνομαι τόσο τυχερή που σπουδάζω με την υπέροχη καθηγήτριά μου στο βιολί, So-Ock Kim», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα τι σημαίνει για την ίδια η κατάκτηση του 1ου βραβείου στον διαγωνισμό και η ανάδειξή της σε BBC Young Musician 2026, ανέφερε πως «μοιάζει με όνειρο που βγήκε αληθινό. Πάντα ήθελα να συμμετάσχω στον διαγωνισμό, καθώς τον παρακολουθούσα στην τηλεόραση από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Μόνο και μόνο που έφτασα στον μεγάλο τελικό ένιωθα σαν να είχα κερδίσει, αλλά όταν ήρθε η ίδια η νίκη ήταν πραγματικά το κερασάκι στην τούρτα. Το να ακολουθώ τα βήματα προηγούμενων νικητών, οι οποίοι είναι πλέον καλλιτέχνες με διεθνή αναγνώριση, όπως η Nicola Benedetti, η Jennifer Pike και ο Sheku Kanneh-Mason, αποτελεί έμπνευση για μένα. Ελπίζω να χαράξω τη δική μου, μοναδική πορεία και να συνεργαστώ με μουσικούς που μοιράζονται την ίδια νοοτροπία με εμένα», συνέχισε.

Επόμενη στάση η Αγγλική Ορχήστρα Δωματίου

Όσον αφορά τα επόμενα της βήματα, η Σοφία δήλωσε ενθουσιασμένη που θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει τη μουσική της καριέρα, έχοντας μάλιστα κάποια συναρπαστικά νέα πρότζεκτ που έρχονται προσεχώς.

Πιο συγκεκριμένα, είπε πως «την επόμενη χρονιά θα κάνω το ντεμπούτο μου με την Αγγλική Ορχήστρα Δωματίου (English Chamber Orchestra), ερμηνεύοντας τις «Τέσσερις Εποχές» του Piazzolla, και μάλιστα είμαι η πρώτη καλλιτέχνιδα που συμμετέχει στο νέο τους πρόγραμμα “New Horizons”».

«Νιώθω κολακευμένη από την στήριξη των Κυπρίων»

Αξίζει να σημειωθεί πως η Σοφία δεν είχε αντιληφθεί τις διαστάσεις που πήρε η επιτυχία της στην Κύπρο, δηλώνοντας ότι απλώς είδε μερικούς Κύπριους να της γράφουν στο Instagram και σκέφτηκε ότι ήταν πολύ γλυκό εκ μέρους τους.

«Νιώθω ιδιαίτερα κολακευμένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Ελπίζω να μπορώ να συνεχίσω να σας προσφέρω χαρά μέσα από τη μουσική μου και να μοιράζομαι μαζί σας την αγάπη μου γι’ αυτήν», συνέχισε.

Περαιτέρω, δήλωσε ότι λατρεύει την Κύπρο, την οποία επισκέπτεται σταθερά μια φορά τον χρόνο με φίλους, μοιράζοντας τον χρόνο της ανάμεσα στα κυπριακά βουνά και τη θάλασσα.

Η συζήτησή μας έκλεισε με τη Σοφία να στέλνει «ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για τη στήριξή σας!».