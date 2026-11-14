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Τα εφημερεύοντα ιατρεία του ΓεΣΥ για ενήλικες και παιδιά, καθώς και οι εφημερεύοντες οδοντίατροι για το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου, ανά επαρχία, είναι τα ακόλουθα:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες και παιδιά

«Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, Ψαρών 6-12, Έγκωμη.

Τηλ.: 22502019.

Εφημερεύων οδοντίατρος

Εύα Κασιούρη, τηλ.: 99875851.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες και παιδιά

«Mediterranean» Hospital, Στυγός 9, Αγία Φύλα.

Τηλ.: 25200194.

Εφημερεύοντες οδοντίατροι

Σάββατο 14 Νοεμβρίου: Παναγιώτης Σιαφάκας, τηλ.: 99337387.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου: Φωφώ Κωνσταντίνου, τηλ.: 99481281.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες και παιδιά

Ιατρικό Κέντρο «Αγία Μαρίνα», Παύλου Βαλδασερίδη 10, Λάρνακα.

Τηλ.: 24636343.

ΠΑΦΟΣ

Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες και παιδιά

Ιδιωτικό Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Βασιλέως Κωνσταντίνου 87, 8021 Πάφος.

Τηλ.: 26848113.

Εφημερεύοντες οδοντίατροι

Σάββατο 14 Νοεμβρίου: Αθηνά Αρζουμανίδου, τηλ.: 99473655.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου: Άγγελος Βαρναβίδης, τηλ.: 97629744.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες και παιδιά

Πολυκλινική «Λητώ», Λεωφόρος Σωτήρας 8, Παραλίμνι.

Τηλ.: 23849400.