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Δύο μεγάλα έργα συνολικής αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων τροχοδρομούνται την επόμενη χρονιά αν και μέχρι να ολοκληρωθούν, πέραν του ρευστού, θα απαιτηθεί και πολύς χρόνος. Ο λόγος για το μητροπολιτικό πάρκο στον χώρο της πρώην Κρατικής Έκθεσης και το εκθεσιακό/ συνεδριακό κέντρο στο ΣΟΠΑΖ.

Αναφορά στα δύο πιο πάνω έργα, τα οποία θα αλλάξουν τη Λευκωσία, έκανε ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών, όπου συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εσωτερικών για το έτος 2027.

Ο κ. Ιωάννου απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Άριστου Δαμιανού, που αφορούσε την υλοποίηση των σχεδιασμών στο ΣΟΠΑΖ, ανέφερε, πως το θέμα συζητήθηκε πρόσφατα σε υπουργικό επίπεδο, για να προσθέσει, πως σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις.

Ειδικότερα για το ΣΟΠΑΖ, ανέφερε ότι παρουσιάστηκε από τον Δήμο Λευκωσίας μελέτη και πρόσθεσε: «Ευελπιστώ πως θα υπάρξουν σύντομα ανακοινώσεις, άρα τέλος του 2027 θα δρομολογηθούν τα δύο αυτά έργα. Σίγουρα», πρόσθεσε, «το έργο της Κρατικής Έκθεσης έχει κάποια προτεραιότητα υπό την έννοια ότι είναι πιο ώριμο ως έργο».

Στόχος του δημάρχου Λευκωσίας, Χαράλαμπου Προύντζου, είναι όπως στον χώρο της πρώην Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης διαμορφωθεί το μεγαλύτερο αστικό πάρκο της Λευκωσίας, αν όχι και της Κύπρου. Στο χώρο προγραμματίζεται να διαμορφωθούν δύο λίμνες και να δημιουργηθεί αρκετό πράσινο ανατρέποντας τη σημερινή εικόνα της εγκατάλειψης που υπάρχει με τα ερειπωμένα περίπτερα της Έκθεσης.

Με βάση τους σχεδιασμούς, στον χώρο θα δημιουργηθούν και κάποια κτήρια σε ποσοστό 10% του συνολικού εμβαδού του πάρκου το οποίο εκτείνεται σε περίπου 240.000 τετραγωνικά μέτρα.

Το κόστος διαμόρφωσης είχε εκτιμηθεί ότι θα κυμανθεί στα €50 εκατ., περιλαμβανομένου και του κόστους συντήρησης οκτώ υφιστάμενων εκθεσιακών χώρων (περιπτέρων) εκτός και αν τα δεδομένα διαφοροποιηθούν στη συνέχεια. Μόνο το κόστος διαμόρφωσης των περιπτέρων εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €25 εκατ. Διευκρινίζεται πως η εκτίμηση είχε γίνει από τον δήμαρχο Λευκωσίας, ο οποίος μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών, είχε αναφέρει πως πρόκειται για πρόχειρη εκτίμηση.

Ο κ. Προύντζος είχε αναφέρει, επίσης, πως από τα 55 περίπτερα που λειτουργούσαν, θα παραμείνουν μόνο οκτώ.

Είπε, επίσης, ότι ο ΕΟΑ ενέταξε στον προγραμματισμό του τη δημιουργία δυο λιμνών κατακράτησης, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται και για την άρδευση του πράσινου του πάρκου. Η περιοχή θα συνδέεται, μέσω ποδηλατοδρόμου, με τον Άγιο Δομέτιο.

Σχετικά με τη χρήση του χώρου της Έκθεσης (πέραν του πάρκου) εξήγησε ότι έγιναν κάποιες σκέψεις για εγκατάσταση του μουσείου σύγχρονης τέχνης και για αξιοποίηση του περιπτέρου της Ελλάδας, αλλά οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στην πορεία.

Υπενθυμίζεται, πως το σχέδιο το οποίο είχε προτείνει προεκλογικά ο κ. Προύντζος για τον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης, περιελάμβανε: Παραμονή του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καφετερία με φυσικά υλικά και παιδότοπο, καλλισθενική γυμναστική, ποδηλασία/ πεζοπορία, υπόγεια δεξαμενή ομβρίων υδάτων, νέο σταθμό λεωφορείων, πεζογέφυρα πάνω από τη λεωφόρο Λευκοθέου, γήπεδα αντισφαίρισης, Futsal και pedel, πολυώροφο κτήριο με υπόγειους χώρους στάθμευσης, τοπιοτέχνιση των υφιστάμενων χώρων.

Τα προηγούμενα σενάρια

Υπενθυμίζεται, πως ο χώρος της πρώην Κρατικής Έκθεσης είχε επιλεγεί το 2010 για την ανέγερση κυβερνητικών γραφείων, αλλά η πρωτοβουλία σκόνταψε σε αντιδράσεις του (τότε) Δήμου Έγκωμης αλλά και οργανωμένων συνόλων. Η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη είχε αποφασίσει να αναθέσει την εκμετάλλευση του χώρου της Κρατικής Έκθεσης σε στρατηγικό επενδυτή.

Στην πορεία αποφασίστηκε η δημιουργία ζώνης καινοτομίας ή/και δημιουργία ζώνης επιχειρηματικότητας/ εκθεσιακών χώρων. Η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να αναθέσει την εκπόνηση σχετικής μελέτης βιωσιμότητας και χωροταξικής μελέτης σε συμβούλους/ εμπειρογνώμονες με στόχο να καταλήξουν στο καταλληλότερο σενάριο διαμόρφωσης του χώρου.

Με βάση τη μελέτη προτεινόταν όπως το συνολικό δομήσιμο εμβαδό ανέλθει στις 83.000τ.μ. ενώ 167.000τ.μ. να προβλέπονταν ως ανοικτοί χώροι κοινωνικής συνάθροισης, πάρκα, πρασίνου, παιδότοποι κ.λπ. Τελικά, εγκαταλείφθηκε και αυτό το σενάριο.

Ανάπλαση στο ΣΟΠΑΖ

Όσον αφορά το ΣΟΠΑΖ, ένα από τα έργα που είχαν επιλεγεί ήταν και η διαμόρφωση συνεδριακού εκθεσιακού χώρου εμβαδού περίπου 15.000τ.μ.

Ο δήμαρχος Λευκωσίας θεωρεί πως η ανάπλαση της περιοχής του ΣΟΠΑΖ θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή περιλαμβανομένης τα Παλλουριώτισσας, της Αγκαντζιάς και του Καϊμακλίου.

Παράλληλα, στόχος είναι να μετατραπεί το ΣΟΠΑΖ σε μια περιβαλλοντικά αναβαθμισμένη περιοχή στην οποία να προωθηθεί η οικονομική, ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα.

Όπως είχε εξηγήσει στο παρελθόν στο philenews o κ. Προύντζος, κεντρικό στοιχείο της ανάπλασης, θα είναι και η Ζώνη Καινοτομίας, η οποία συνάδει πλήρως με την τοποθεσία του ΣΟΠΑΖ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πανεπιστήμια. Η Ζώνη Καινοτομίας θα περιλαμβάνει γραφεία και εργαστήρια, ενώ θα αναπτυχθούν και οικιστικές μονάδες. Παράλληλα, στην περιοχή εξετάζεται και η δημιουργία νέου σχολείου, όπως και η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.

Σχετικά με το έργο στο ΣΟΠΑΖ εκπονήθηκε και μελέτη βιωσιμότητας και είχε αποφασιστεί η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών. Με βάση όσα είχε αναφέρει ο δήμαρχος Λευκωσίας, η μελέτη βιωσιμότητας έδειξε πως η οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να παραχθεί από το έργο προσεγγίζει τα €500 εκατ. κάτι το οποίο θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες στέγασης, επιχειρηματικής δραστηριότητας και επενδύσεων.

Ο Χαράλαμπος Προύντζος είχε θέσει ως στόχο την αναβάθμιση της περιοχής ΣΟΠΑΖ, η οποία εδώ και χρόνια είναι υποβαθμισμένη.

Παράλληλα, επιδιώκεται η δημιουργία νέων ευκαιριών για τους ανθρώπους της περιοχής αλλά και ευρύτερα του συνόλου της πόλης.

Μαζί με τα προσδοκόμενα οικονομικά οφέλη θα προωθηθεί και η διαμόρφωση ενός πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής εμβαδού δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.

Εξάλλου, θα προωθηθεί και η ανέγερση οικοδομών με σκοπό την προσέλκυση νέων ανθρώπων για στεγαστικούς σκοπούς.

Όσον αφορά τα υφιστάμενα κτήρια του ΣΟΠΑΖ, κάποια από αυτά προβλέπεται να ανακαινιστούν με σκοπό να αξιοποιηθούν από νέες χρήσεις.

Ο δήμαρχος Λευκωσίας θεωρεί πως στην περιοχή του ΣΟΠΑΖ μπορεί να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της πόλης και ενδεχομένως το μεγαλύτερο σε όλη την Κύπρο.