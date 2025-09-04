Σημαντικές είναι οι εξελίξεις που προκύπτουν το τελευταίο διάστημα αναφορικά με δύο μεγάλα και πολυσυζητημένα έργα, που εάν υλοποιηθούν, θα αλλάξουν το πρόσωπο της πρωτεύουσας.

Το μέλλον της Κρατικής Έκθεσης και η ανάπτυξη του ΣΟΠΑΖ ακολουθούν πλέον μια αλληλένδετη πορεία, με τον Δήμο Λευκωσίας να δηλώνει αισιόδοξος ότι οι προεκλογικές δεσμεύσεις του Δημάρχου Λευκωσίας, Χαράλαμπου Προύντζου, θα υλοποιηθούν.

Εξάλλου, το θέμα έχει απασχολήσει τη δημόσια σφαίρα εδώ και πολύ καιρό, πριν ακόμη τις προεδρικές εκλογές του 2023, με τους δημότες και κατοίκους της Λευκωσίας να έχουν εκφράσει κατ’ επανάληψη την αντίθεση τους στη δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Δήμος Λευκωσίας θέλει όπως η Κρατική Έκθεση διαμορφωθεί σε Μητροπολιτικό Πάρκο, εν αντιθέσει με τους αρχικούς κυβερνητικούς σχεδιασμούς και το ΣΟΠΑΖ να γίνει Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο.

Για το ΣΟΠΑΖ, μάλιστα, προέκυψε σημαντική εξέλιξη, αφού κατακυρώθηκε σε γνωστό διεθνή οίκο η μελέτη βιωσιμότητας, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025, ενώ ο Δήμος προτίθεται να καταθέσει αίτημα στην Κυβέρνηση για να του παραχωρηθούν τέσσερα, τουλάχιστον, κρατικά τεμάχια, με σκοπό να προστεθούν στο ακίνητο που διαθέτει ο Δήμος Λευκωσίας στην περιοχή, με το συνολικό εμβαδόν της ανάπτυξης να ξεπερνά τα 300.000 τετραγωνικά μέτρα.

Όπως είχε αναφέρει ο «Φ» σε προηγούμενο του ρεπορτάζ, η ανάπλαση του ΣΟΠΑΖ θα προχωρήσει μέσω στρατηγικού επενδυτή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Όραμα του Δήμου, είναι όπως το ΣΟΠΑΖ μετατραπεί σε ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, δημιουργώντας όμως την ίδια ώρα υποδομές για αθλητισμό και ψυχαγωγία τα οποία απουσιάζουν από την περιοχή.

Περαιτέρω, οι σχεδιασμοί του Δήμου Λευκωσίας για το ΣΟΠΑΖ έχουν ως στόχο όχι απλά τη δημιουργία ενός χώρου εκθέσεων, αλλά την αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής, η οποία παραμένει υπανάπτυκτη εδώ και πολλά χρόνια.

Για αυτό τον λόγο προχωρά και η ανακατασκευή της λεωφόρου Αμμοχώστου.

Όπως μεταφέρεται από τον Δήμο Λευκωσίας, η σύνδεση της Ανατολικής Λευκωσίας με τον αυτοκινητόδρομο μέσω του Πανεπιστημίου Κύπρου θα δώσει στην περιοχή ΣΟΠΑΖ εύκολη πρόσβαση από και προς το κέντρο της Λευκωσίας.

Τι θα γίνει με την Κρατική Έκθεση

Από την άλλη, εξέλιξη φαίνεται να προκύπτει και με το μέλλον της Κρατικής Έκθεσης. Οι αντιδράσεις σχετικά με την μετατροπή της σε Τεχνολογικό Πάρκο φαίνεται πως έφεραν αποτέλεσμα, αφού οι αρχικοί σχεδιασμοί της Κυβέρνησης «πάγωσαν».

Πλέον, αυτό που προωθείται και κερδίζει έδαφος είναι η μετεξέλιξη του χώρου σε ένα Μητροπολιτικό Πάρκο, το μεγαλύτερο δημοτικό πάρκο της Κύρου, αφού θα καλύπτει περίπου 250.000 τετραγωνικά μέτρα. Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρονται, στον χώρο θα υπάρχουν περίπτερα που θα καλύπτουν σε εμβαδόν περίπου το 10% της συνολικής έκτασης.

Μάλιστα, η Κρατική Έκθεση φαίνεται πως θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην ανάπλαση του ΣΟΠΑΖ. Συγκεκριμένα, στόχος είναι όπως στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης επιτραπεί για κάποιο χρονικό διάστημα η λειτουργία αυτού του μικρού αριθμού περιπτέρων μέχρι την μετατροπή του ΣΟΠΑΖ σε εκθεσιακό χώρο και τη μεταφορά όλων των υπηρεσιών σε αυτό.