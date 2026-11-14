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Ο Αβέρωφ Νεοφύτου βρέθηκε χθες στη λαϊκή αγορά του Στροβόλου, να ψωνίζει φθαρτά, να συνομιλεί με κόσμο, να… βλέπει και να καταγράφει τις τιμές των καταναλωτικών αγαθών. Σε μια περιοδεία προεκλογική, πέραν του κομματικού ακροατηρίου. Από την άλλη, ο Γιώργος Παμπορίδης, έχοντας δίπλα του την Αναστασία Ανθούση και τον Μιχάλη Ιωαννίδη, βρέθηκε χθες στην Πάφο να… περιοδεύει και να μεταφέρει το προεκλογικό του μήνυμα.

Δύο στιγμιότυπα της καθημερινότητας πλέον των δύο μονομάχων του συναγερμικού στρατοπέδου για την ανάδειξη του εκλεκτού του κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης κινούνται πλέον σε φουλ ρυθμούς προεκλογικής εκστρατείας. Συναντήσεις, περιοδείες, αλλά και συγκεντρώσεις σε συλλόγους για επαφή με τα μέλη του κόμματος. Η αντίστροφη μέτρηση για την κάλπη έχει ήδη ξεκινήσει.

Στίγμα και… συνεργασίες

Ο Γιώργος Παμπορίδης έριξε χθες το γάντι στον Αβέρωφ Νεοφύτου σε σχέση με τη φημολογία περί διεργασιών συνεργασίας με κόμματα όπως το Volt και η Άμεση Δημοκρατία. Παίρνοντας ως αφορμή τις κατά καιρούς αναρτήσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου, διερωτήθηκε δημόσια, με ανάρτησή του, καλώντας τον να απαντήσει σε ποιες αρχές και συγκλίσεις εδράζονται πιθανές συνεργασίες με αυτές τις πολιτικές δυνάμεις.

«Διακρίνω αγαπητέ μου Αβέρωφ Νεοφύτου ότι επιχειρείται να διαδοθεί μια εικόνα συνεννόησης με κάποιους πολιτικούς χώρους σε αυτό το πρώιμο στάδιο και διερωτώμαι επί ποιας βάσης στηρίζονται αυτές οι συνεννοήσεις και δηλώσεις.

Πράγματι υπάρχει με το Volt και την Άμεση Δημοκρατία κάποια επαφή και αν ναι επί ποιων αρχών ή συγκλίσεων εδράζεται;

Για εμένα οποιαδήποτε ενδεχόμενη συνεργασία για τη διακυβέρνηση του τόπου με άλλο κόμμα (ακόμα και όμορο) οφείλει να εδράζεται σε κοινές αρχές και αξίες αλλά και κοινά οράματα», έγραψε στην ανάρτησή του.

Σημειώνεται, βέβαια, ότι στις κατά καιρούς αναρτήσεις του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου είχε συμπεριλάβει και δηλώσεις της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, του κινήματος ΑΛΜΑ, αλλά και συνέντευξη του Νικόλα Παπαδόπουλου, όταν αυτός αναφέρθηκε στη συνεργασία που είχαν σε θέματα οικονομίας στη Βουλή, επί εποχής μνημονίου.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν… σήκωσε το γάντι και δεν έδωσε συνέχεια στο θέμα. Μια τακτική την οποία ακολουθεί από την επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, αποφεύγοντας να κάνει δηλώσεις ή να μπει σε διάλογο για θέματα που έχουν να κάνουν, έμμεσα ή άμεσα, με την προεκλογική στον ΔΗΣΥ.

Από το περιβάλλον του, ωστόσο, άφηναν να διαρρεύσει πως υπάρχει ασυνέπεια στη στάση του ανθυποψηφίου του, ο οποίος δεν διερωτήθηκε πάνω σε ποια βάση αρχών έγινε η συνεργασία της Αννίτας Δημητρίου με τον Φειδία Παναγιώτου για την Προεδρία της Βουλής. Επιπρόσθετα, άφηναν να νοηθεί πως δεν μπορεί ο Γιώργος Παμπορίδης να δηλώνει, από τη μια, πως δεν είναι εκλέξιμος ο Αβέρωφ, αλλά, από την άλλη, να τον ενοχλεί που στήνονται γέφυρες συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Η απάντηση από το Volt

Η απάντηση στην ανάρτηση του Γιώργου Παμπορίδη ήρθε από το Volt, το οποίο, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο «Χ», έγραψε το εξής:

«Το Volt δεν έχει εμπλακεί και δεν πρόκειται να εμπλακεί στις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις κανενός κόμματος».

Το σχόλιο συνοδεύεται από ένα χιουμοριστικό GIF από παλιά ελληνική τηλεοπτική σειρά, με την ατάκα «κανείς δεν είναι κανενός».

Η ένταση της προηγούμενης μέρας

Η χθεσινή ανάρτηση Παμπορίδη ήρθε σε συνέχεια της προχθεσινής αντιπαράθεσης που είχε ξεσπάσει με τον Γιάννη Καρούσο, όταν ο τελευταίος ενοχλήθηκε από την παρέμβαση της Στέλλας Κυριακίδου. Η τέως Ευρωπαία Επίτροπος, με ανάρτησή της, είχε εκφράσει στήριξη στην υποψηφιότητα του Γιώργου Παμπορίδη.

Μνημόσυνο Γλαύκου Κληρίδη

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος θα είναι και οι παρουσίες που θα καταγραφούν στο μνημόσυνο του ιδρυτή και επίτιμου προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γλαύκου Κληρίδη. Το μνημόσυνο θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, στην παλιά Λευκωσία, και ακολούθως θα προσφερθεί καφές στα γραφεία του κόμματος, στην Πινδάρου, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Στο μνημόσυνο αναμένεται να παραστεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.