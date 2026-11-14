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Τα δύο σημεία διέλευσης για τα οποία αναλώθηκαν πολλές ώρες συζητήσεων, Μια Μηλιά και Αθηένου – Πυρόι – Αγλαντζιά, έχουν αφεθεί για την τριμερή των δύο ηγετών με τον Γενικό Γραμματέα, η οποία δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί τέλος Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από άριστα ενημερωμένες πηγές, οι δύο ηγέτες άφησαν την ανακοίνωση για τα συγκεκριμένα σημεία διέλευσης, να γίνει με το πέρας της τριμερούς με τον ΓΓ ΟΗΕ. Η συνεννόηση που υπήρχε τουλάχιστον μέχρι και την περασμένη Δευτέρα, όταν Νίκος Χριστοδουλίδη και Τουφάν Έρχιουρμαν συναντήθηκαν με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ήταν όπως η συμφωνία για τα δύο νέα σημεία διέλευσης συμφωνηθεί και ανακοινωθεί στην τριμερή με τον ΓΓ ΟΗΕ.

Όλα αυτά βεβαίως θα εξαρτηθούν από τη στάση της Άγκυρας και ποιες εντολές θα δώσει προς τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Η επίσκεψη του Χακάν Φιντάν, πριν από μια εβδομάδα στα κατεχόμενα, φαίνεται πως δεν συνέβαλε τα αναμενόμενα, γι’ αυτό και η Λευκωσία κρατά μικρό καλάθι παρά την αποφασιστικότητα που δείχνει ο ΓΓ του ΟΗΕ για να πετύχει το στόχο του που είναι η ανακοίνωση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Εκτιμάται πως η ανακοίνωση για το άνοιγμα των σημείων διέλευσης στη Μια Μηλιά και σε Αθηένου – Πυρόι – Αγλαντζιά θα βοηθήσει τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να προχωρήσει στην ανακοίνωση σύγκλησης νέας πολυμερούς διάσκεψης εντός Δεκεμβρίου.

Άνοιξε πόρτες η Λευκωσία

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο Φιλελεύθερος, σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσιάζει δημοσίως ο ίδιος ο ηγέτης της αποσχιστικής οντότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν, η Λευκωσία φρόντισε να ανοίξει πόρτες επαφών ανάμεσα στους εκπροσώπους με τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Μεχμέτ Ντανά σε πρόσφατο ταξίδι του στις Βρυξέλλες είχε συναντήσεις με εκπρόσωπο του γραφείου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Πριν διευθετηθεί το ραντεβού είχε ρωτηθεί η Λευκωσία η οποία και απάντησε θετικά.

Κίνηση η οποία απαντά και στις κατηγορίες της τουρκικής πλευράς ότι εμποδίζει τις απευθείας επαφές.

Αυτό, όπως πληροφορούμαστε, το επεσήμανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και στη συνάντηση που είχε με τον Τουφάν Έρχιουρμαν.

Η κίνηση αυτή της Λευκωσίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ως προς τα τρία «Α» που επιδιώκει η τουρκοκυπριακή πλευρά. Εν ολίγοις διευκολύνει το αίτημα των απευθείας επαφών. Γίνεται παράλληλα κατανοητό ότι ανάλογη στάση μπορεί να τηρήσει η Λευκωσία και σε άλλες επαφές που θα επιδιωχθούν στις Βρυξέλλες ακόμα και από τον Τουφάν Έρχιουρμαν.

Γιατί η Αμμόχωστος

Η πρόταση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για την Αμμόχωστο δεν είναι άσχετη, καθώς εάν γίνει αποδεκτή από την τουροκυπριακή πλευρά σημαίνει ότι απαντάται και το θέμα του απευθείας εμπορίου. Υπό τις προϋποθέσεις που έθεσε μέσα από την πρότασή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Εάν συμφωνήσει η τουρκική πλευρά με την πρόταση για την Αμμόχωστο, τότε θα μπορεί να λειτουργήσει και το λιμάνι της πόλης που θα προσφέρει τη δυνατότητα στους Τουρκοκύπριους για απευθείας εμπόριο.

Εκείνο το οποίο κατέστη σαφές από πλευράς Προέδρου Χριστοδουλίδη προς τον Τουφάν Έρχιουρμαν είναι πως δεν θα γίνει δεκτό το αίτημα για απευθείας πτήσεις. Όπως εξήγησε, μια τέτοια αποδοχή από πλευράς του σημαίνει αναγνώριση και κατ’ επέκταση κλείσιμο του Κυπριακού.

Σε αναμονή του Γενικού Γραμματέα

Σε δηλώσεις πριν από το χθεσινό άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Δουβλίνο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στο Κυπριακό. Είπε ότι αναμένεται η επιστροφή του ΓΓ ΟΗΕ από τις Φιλιππίνες για να καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την τριμερή διάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο στόχος είναι να ανακοινωθούν περαιτέρω θετικές εξελίξεις μαζί με συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διευρυμένη διάσκεψη κατά την οποία θα ανακοινωθεί επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά το 2017.

Ο στόχος, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, είναι διπλός: «από τη μια να έχουμε περισσότερες θετικές εξελίξεις, ανακοινώσεις σε σχέση με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και μεθοδολογίας και την ίδια ώρα να ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διευρυμένη διάσκεψη».

Όσον αφορά στην επίσκεψη Ραφαέλε Φίτο στην Άγκυρα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος μετά και την επικοινωνία του με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και τη συνομιλία που είχε με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Θέλουμε να δούμε θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά, θετικές εξελίξεις οι οποίες μπορεί να τις δούμε να εκδηλωθούν αν υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό».

Αυτό που ξεκαθάρισε η Λευκωσία και είναι και η σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να προχωρήσουν τα ευρωτουρκικά, είναι ότι θα πρέπει η Τουρκία να συμφωνήσει με την επανέναρξη διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό από το σημείο που είχαν διακοπεί. Γι’ αυτό και ο ΠτΔ φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως η θετική ανταπόκριση στα ευρωτουρκικά δεν αφορά γενικότερες εξελίξεις στο Κυπριακό.