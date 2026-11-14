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Σχεδόν 80.000 άνθρωποι στην Κύπρο ζουν με διαγνωσμένο σακχαρώδη διαβήτη, ανάμεσά τους 509 παιδιά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ασθενείς υπολογίζονται σε 45,4 εκατομμύρια, ενώ παγκοσμίως ο αριθμός φθάνει τα 589 εκατομμύρια.

Από αυτούς, 252 εκατομμύρια δεν γνωρίζουν καν ότι έχουν διαβήτη.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος μιας νόσου που εξαπλώνεται διαρκώς, συχνά χωρίς προειδοποιητικά συμπτώματα. Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, με κεντρικό μήνυμα την έγκαιρη δράση, υπενθυμίζει ότι η διάγνωση πριν από την εμφάνιση επιπλοκών μπορεί να αλλάξει την πορεία της υγείας εκατομμυρίων ανθρώπων.

Στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου, έχουν καταγραφεί 78.084 άτομα με διαβήτη, εκ των οποίων 65.879 με τύπου 2. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο επιπολασμός της νόσου αυξήθηκε κατά 22% μεταξύ 2012 και 2022.

Οι βλάβες αρχίζουν χωρίς συμπτώματα

«Στα πρώτα του στάδια ο διαβήτης δεν έχει συμπτώματα. Η σιωπηλή αυτή περίοδος, ενώ είσαι και νιώθεις καλά, οι μικροζημιές σε επίπεδο αγγείων και νεύρων έχουν ήδη αρχίσει», ανέφερε στον «Φ» ο παθολόγος-διαβητολόγος Παναγιώτης Δημοσθένους, μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΟΣΑΚ.

Όπως εξήγησε, η καθυστερημένη διάγνωση και η ανεπαρκής ρύθμιση του σακχάρου μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές, επηρεάζοντας την καρδιά, τους νεφρούς, τον εγκέφαλο και την όραση.

«Η γλυκόζη σε καλά επίπεδα είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, καθώς μας δίνει ενέργεια, διάθεση και δύναμη να κινηθούμε, να σκεφτούμε και να γελάσουμε. Στα υψηλά επίπεδα γίνεται ο χειρότερος εχθρός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επεσήμανε ότι η αύξηση του σωματικού βάρους διεθνώς συνοδεύεται από αύξηση των περιστατικών διαβήτη, ενώ εξέφρασε ανησυχία για τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Κύπρο. Ωστόσο, τόνισε ότι η σημερινή εικόνα δεν είναι μόνο ανησυχητική. «Είναι η ημέρα αυτή τόσο δυσοίωνη και σκοτεινή; Όχι βέβαια», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου.

Από τις εξετάσεις αίματος στο κινητό τηλέφωνο

Οι σύγχρονες εξετάσεις, σημείωσε, επιτρέπουν τον έγκαιρο εντοπισμό του διαβήτη και την αναγνώριση ατόμων με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισής του. «Έτσι, με την έγκαιρη διάγνωση γίνεται και η έγκαιρη παρέμβαση», σημείωσε ο κ. Δημοσθένους.

Η αντιμετώπιση, όπως εξήγησε, δεν περιορίζεται πλέον στη χορήγηση φαρμάκων, αλλά στηρίζεται στη συνεργασία γιατρών, διαιτολόγων, νοσηλευτών, ποδολόγων και άλλων επαγγελματιών υγείας.

«Η παρακολούθηση του διαβήτη έχει φτάσει σε επίπεδα που παλαιότερα ήταν επιστημονική φαντασία. Μπορεί να γνωρίζει κάποιος το σάκχαρό του κοιτώντας απλά το κινητό του, να λαμβάνει ειδοποιήσεις πότε ανεβοκατεβαίνει και μπορεί και ο φροντιστής (γονέας, φίλος, συγγενής) να ενημερώνεται και ο ίδιος σε πραγματικό χρόνο».

Νέες θεραπείες και εβδομαδιαία ινσουλίνη

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί και στη χορήγηση ινσουλίνης, με τις αντλίες να περιορίζουν την ανάγκη επαναλαμβανόμενων ενέσεων.

«Η χορήγηση της ινσουλίνης μπορεί να γίνει πλέον και με ένα αυτοκόλλητο στο χέρι (αντλίες ινσουλίνης) και το 2027 περιμένουμε και στην Κύπρο τις νεότερες εβδομαδιαίες πλέον ινσουλίνες», ανέφερε ο διαβητολόγος.

Παράλληλα, οι νεότερες εβδομαδιαίες ενέσιμες θεραπείες για τον διαβήτη τύπου 2 προσφέρουν, σε κατάλληλους ασθενείς, βελτίωση της γλυκαιμικής ρύθμισης και μείωση του σωματικού βάρους.

«Οι εξελίξεις με νεότερες ενέσιμες εβδομαδιαίες θεραπείες έκαναν χαρούμενους γιατρούς, φαρμακοποιούς και ασθενείς, που παράλληλα με τη μείωση της γλυκόζης είδαν και μείωση του σωματικού τους βάρους», είπε.

Εξελίξεις καταγράφονται και στα από του στόματος φάρμακα, με συνδυασμούς δραστικών ουσιών που διατίθενται μέσω ΓεΣΥ και μπορούν, ανάλογα με την αγωγή, να προσφέρουν πρόσθετα καρδιαγγειακά και νεφρικά οφέλη.

«Πλέον έχουμε στη διάθεσή μας (μέσω ΓεΣΥ) συνδυασμούς νεότερης γενιάς», επεσήμανε ο κ. Δημοσθένους.

Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη είναι σαφές: Έγκαιρη διάγνωση, συστηματική παρακολούθηση και αξιοποίηση των θεραπευτικών δυνατοτήτων, πριν εμφανιστούν σοβαρές επιπλοκές.