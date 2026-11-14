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Δεν είναι ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ ή ΔΗΚΟ και στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές δεν κατέγραψαν ποσοστά που να τους επέτρεπαν κοινοβουλευτική παρουσία. Παρ’ όλα αυτά, στο ρευστό πολιτικό σκηνικό που επικρατεί, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, VOLT, Οικολόγοι και Κυνηγοί μπορεί να φέρουν τα πάνω – κάτω, αλλάζοντας τις ισορροπίες δυνάμεων ενόψει προεδρικών εκλογών.

Δεκαπέντε μήνες πριν από την κάλπη, τα περισσότερα κόμματα στην Κύπρο έχουν αρχίσει ήδη τις διεργασίες για επιλογή του υποψηφίου με τον οποίο θα πορευτούν. Το δεδομένα όσον αφορά τα κόμματα που κατέχουν τα μεγαλύτερα κομμάτια της «πίτας» του εκλογικού σώματος είναι σε γενικές γραμμές γνωστά. Αυτά είναι που για την ώρα διαμορφώνουν τη μεγάλη εικόνα, μαζί με τις μετρήσεις που αποτυπώνουν τη φωτογραφία της στιγμής.

Εκείνο που σήμερα δεν είναι ξεκάθαρο είναι η στάση που προτίθενται να τηρήσουν τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα κάθε άλλο παρά αμελητέο ποσοστό ψηφοφόρων. Στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου, ποσοστό 16,7% των έγκυρων ψήφων κατέληξε σε πολιτικούς σχηματισμούς που τελικά έμειναν εκτός Βουλής. Αυτό σημαίνει πως σχεδόν μία στις έξι έγκυρες ψήφους κατευθύνθηκε σε κόμμα που δεν εξασφάλισε βουλευτική έδρα.

Η διαφορά αυτής της δεξαμενής με το σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό της αποχής, είναι πως πρόκειται για ενεργούς ψηφοφόρους που είναι πιθανό να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να ενισχύσουν κάποιον από τους υποψηφίους. Σε περίπτωση μάλιστα που ορισμένοι από αυτούς κινηθούν συντονισμένα προς μια συγκεκριμένη επιλογή, τότε το παιχνίδι μπορεί να αλλάξει ριζικά.

Μικροί αλλά σημαντικοί παίκτες

ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Volt και Κυνηγοί έμειναν οριακά εκτός Βουλής με ποσοστά κοντά στο 3%, το Κίνημα Οικολόγων εξασφάλισε 2%, ενώ άλλο 2% των ψήφων πήγε σε μικρότερα κόμματα. Τα ποσοστά μπορεί να φαίνονται μικρά, όμως στο ρευστό τοπίο που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται, είναι ικανά να αποβούν καθοριστικής σημασίας για το τελικό αποτέλεσμα.

Ήδη από τις πρώτες δημοσκοπήσεις διαφαίνεται ότι οι αποστάσεις ανάμεσα στους βασικούς υποψηφίους για την Προεδρία της Δημοκρατίας είναι κατά πολύ μικρότερες σε σχέση με το 2023, όπου ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν εξ αρχής το αδιαφιλονίκητο φαβορί.

Σενάρια και εκτιμήσεις

Προς το παρόν, οι προεδρικές εκλογές δεν είναι σε προτεραιότητα για κανένα από τα παραπάνω κόμματα, αφού για την ώρα βρίσκονται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης. Γίνονται όμως ανεπίσημες συζητήσεις που έχουν αρχίσει να δημιουργούν συγκεκριμένες τάσεις για το 2028.

Για την ΕΔΕΚ, η οποία βρίσκεται σε πορεία προετοιμασίας του εκλογικού συνεδρίου για την επιλογή νέας ηγεσίας, το πιθανότερο σενάριο είναι πως θα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο επιλογές. Η πρώτη, είναι να στοιχηθεί εκ νέου πίσω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για επανεκλογή του. Η δεύτερη, είναι να συμμετέχει σε μια συλλογική προσπάθεια αλλαγής της παρούσας διακυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι γνωστό πως το ΑΚΕΛ επιδιώκει να ρίξει γέφυρες και να την έχει στο πλευρό του. Ήδη συντηρείται και το σενάριο προώθησης μιας υποψηφιότητας Τάσου Γιασεμίδη που ενδεχομένως να μπορούσε να φέρει τους δύο σε μια κοινή γραμμή.

Η ΔΗΠΑ επίσης προετοιμάζεται για εκλογικό συνέδριο, όπου τον ερχόμενο Φεβρουάριο θα αναδείξει τη νέα της ηγεσία. Η συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές θα ακολουθήσει αμέσως μετά, με το κόμμα αυτή τη στιγμή να μην αποκλείει κανένα ενδεχόμενο. Αυτό που υπογραμμίστηκε από πηγή εντός του κόμματος που μίλησε στον «Φ» είναι πως δεν θα δοθεί λευκή επιταγή σε κανένα, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή στην παρούσα κυβέρνηση δεν δεσμεύει τις αποφάσεις της ΔΗΠΑ, οι οποίες θα ληφθούν συλλογικά όταν όλα τα δεδομένα βρεθούν στο τραπέζι για αξιολόγηση.

Το Volt υπό τη νέα του ηγεσία βρίσκεται επίσης σε μια πορεία αναδιοργάνωσης. Κομματική πηγή δήλωσε στον «Φ» ότι αυτό που προέχει είναι ο καθορισμός ενός πολιτικού πλαισίου, το οποίο αργότερα θα οδηγήσει σε αξιολόγηση των υποψηφίων και προσπάθεια εξεύρεσης συγκλίσεων με άλλα κόμματα. Σε αυτή την εικόνα είναι ξεκάθαρο πως δεν χωρούν δύο επιλογές. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και το ΕΛΑΜ. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή δεν προαποκλείεται και θα μπορεί να συζητηθεί στα συλλογικά όργανα του κόμματος εφόσον προταθεί από κάποιον. Στο τραπέζι ενδεχομένως να βρεθεί και το σενάριο για αυτόνομη κάθοδο. Σε αυτή την περίπτωση, ακούγεται το όνομα του Αχιλλέα Δημητριάδη, ο οποίος είχε υποστηριχθεί από σημαντική μερίδα μελών και φίλων του Volt το 2023.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκλέγει σήμερα τη νέα του προσωρινή ηγεσία για τους επόμενους 18 μήνες. Υπό τις παρούσες συνθήκες η συζήτηση για προεδρικές δεν έχει ακόμα αρχίσει. Το μοναδικό σενάριο που αποκλείεται εκ πρωιμίου, σύμφωνα με κομματική πηγή, είναι η υποστήριξη υποψηφίου που προέρχεται από το ΕΛΑΜ. Αυτό όμως δεν σημαίνει, όπως μας διευκρινίστηκε, ότι αν στηρίξει το ΕΛΑΜ κάποιον υποψήφιο αυτό θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για να λάβει το συγκεκριμένο πρόσωπο και την στήριξη των Οικολόγων.