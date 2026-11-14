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«Κάποιος με άγγιξε με τρόπο που δεν ήθελα». «Δεν είμαι παγωτό για να αρέσω σε όλους». «Η αξία σου δεν μικραίνει επειδή κάποιος δεν κατάφερε να τη δει». «Δεν νιώθω ασφαλής τώρα». Μπροστά σε αυτά και σε άλλα τόσα σενάρια και καταστάσεις, βρίσκεται ο επισκέπτης του «Ψιτ! Το ’χεις!». Ενός εικονογραφημένου, βιωματικού κόσμου ενδυνάμωσης που απευθύνεται σε παιδιά από έξι ετών, ο οποίος ξεπήδησε από τη φαντασία μιας 13χρονης, από έναν μικρό χάρτινο ήρωα και μια βραβευμένη ταινία μικρού μήκους.

Το «Ψιτ! Το ’χεις!», είναι ένα εξαιρετικά δημιουργικό, καινοτόμο και φρέσκο εργαλείο. Μια ψηφιακή πολιτεία με όμορφα σχέδια και χρώματα, όπου όσο περισσότερο τη διανύουν τα παιδιά, τόσο καλλιεργούν δεξιότητες για να αντιμετωπίζουν μικρές ή μεγάλες προκλήσεις της ζωής. Μαθαίνουν πώς να θέτουν όρια, να σκέφτονται θετικά και γνωρίζουν τον εαυτό τους με τρόπο διαδραστικό και παιχνιδιάρικο.

Την ίδια ώρα, όμως, έχουν μπροστά τους και μια ασπίδα, την οποία απαρτίζουν τηλεφωνικές γραμμές για να ζητήσουν βοήθεια, κουμπί για να ειδοποιήσουν κάποιον δικό τους ή ακόμη και για να επικοινωνήσουν το πρόβλημά τους με έναν ενήλικα της εμπιστοσύνης τους.

Την πρωτοβουλία του «Ψιτ! Το ’χεις!», στηρίζει το «Hope For Children», το οποίο θα παρουσιάσει το εργαλείο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, στις 20 Νοεμβρίου.

«Ασπίδα» όταν ο κίνδυνος είναι απτός

Εκεί που χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια ατάκα, προσφέρεται από το Ψιτ η «Ασπίδα» και το κουμπί: «SOS – Τώρα τι κάνω;».

Σε αυτή τη θεματική υπάρχει η επιλογή «Δεν νιώθω ασφαλής τώρα», η οποία οδηγεί το παιδί σε συγκεκριμένα βήματα:

Α) Στο χρειάζομαι βοήθεια τώρα. Όπου συγκεντρώνονται τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας.

• 116 111: Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων.

• 1466: Εθνική Γραμμή Βοήθειας του Hope For Children CRC Policy Center σε συνεργασία με το Συμβούλιο «ΦΩΝΗ».

• 112: Ενιαίος πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης (πχ Αστυνομία, Πυροσβεστική).

Β) Αυτό χρειάζεται έναν ασφαλή μεγάλο. Το εν λόγω μήνυμα απευθύνεται σε κάποιον ενήλικα που θα επιλέξει το παιδί. Εκεί αναγράφεται:

«Αυτό χρειάζεται να το πάρεις στα σοβαρά».

«Προτεραιότητα τώρα είναι η ασφάλεια του παιδιού. Άκου χωρίς ανάκριση. Το παιδί δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι. Μην αφήσεις το παιδί να το χειριστεί μόνο του. Απομακρύνετε το παιδί από ό,τι το βάζει σε κίνδυνο, αν γίνεται. Μην υποσχεθείς σιωπή για κάτι επικίνδυνο. Ζήτα άμεση βοήθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες: 116111, 1466 ή 112».

Γ) Βρες έναν ασφαλή μεγάλο. Βρες έναν ασφαλή ενήλικα και πες του τι συμβαίνει. Αν δυσκολεύεσαι να το πεις, μπορείς να του δείξεις αυτή την οθόνη.

• Δεν χρειάζεται να είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται μαζί σου τώρα.

• Αν ο πρώτος μεγάλος δεν σε ακούσει ή δεν σε βοηθήσει, μπορείς να το πεις σε άλλον. Συνέχισε μέχρι κάποιος να σε βοηθήσει.

Δ) Τι συμβαίνει; Διάλεξε ό,τι ταιριάζει. Εδώ περιγράφονται περιστατικά και περιλαμβάνεται μια πρώτη στήριξη:

Κάποιος με άγγιξε με τρόπο που δεν ήθελα. Απάντηση: «Αυτό δεν είναι δικό σου λάθος. Το σώμα σου είναι δικό σου. Ακόμα κι αν πάγωσες, δεν είπες “όχι” ή δεν ήξερες τι να κάνεις, μπορείς να το πεις τώρα. Δεν χρειάζεται να αποφασίσεις εσύ αν ήταν “αρκετά σοβαρό”».

Άλλα περιστατικά:

Κάποιος με χτύπησε ή προσπάθησε να με χτυπήσει.

Κάποιος με ανάγκασε ή με πιέζει να κάνω κάτι που δεν θέλω.

Κάποιος με απειλεί.

Φοβάμαι ότι κάποιος μπορεί να μου κάνει κακό.

Όταν απαντάς στην κοροϊδία με χιούμορ

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ενότητες της πλατφόρμας έχει τον τίτλο «Θες να απαντήσεις και δεν ξέρεις τι να πεις;».

Σε αυτήν, το παιδί βρίσκει ευρηματικές απαντήσεις για δύσκολες κοινωνικές στιγμές, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει σε επιθετικότητα ή αντιπαράθεση. «Έχεις μερικά λόγια στην τσέπη σου. Λίγο χιούμορ, καθόλου δράμα. Διάλεξε αυτά που σου ταιριάζουν».

Κάποιος σου λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι: «Ούτε οι πιγκουίνοι μπορούν να πετάξουν, αλλά και πάλι είναι cool».

Κάποιος σε κοροϊδεύει συνέχεια για κάτι που κάνεις: «Το καρπούζι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τη γνώμη του μπρόκολου».

Κάποιος σου λέει ότι δεν αρέσεις σε όλους: «Ακόμη και η πίτσα δεν αρέσει σε όλους!» ή «Δεν είμαι παγωτό για να αρέσω σε όλους».

Κάποιος σου λέει είσαι περίεργος: «Το “διαφορετικός” μου ταιριάζει καλύτερα».

Κάποιος σου λέει «Σιγά, πλάκα κάναμε!»: «Μάλλον δεν πέτυχε το αστείο!».

Κάποιος σου λέει «Πάλι φοράς τα ίδια ρούχα;»: «Ναι, ευτυχώς μου κάνουν και μου πηγαίνουν και πολύ!».

Πρακτικά εργαλεία για τις δύσκολες στιγμές

Στην ενότητα «Εργαλεία διαχείρισης», το «Ψιτ» προσφέρει πρακτικές τεχνικές για καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν θυμό, αμηχανία, απογοήτευση ή ανασφάλεια.

Πρόκειται για διαδραστικά εργαλεία, τα οποία τα παιδιά μπορούν να καρφιτσώσουν ώστε να τα έχουν εύκαιρα ή να συνοδεύσουν με προσωπικές σημειώσεις.

Ένα από αυτά είναι το «Δεν τσιμπάω», που προτρέπει το παιδί να παραμείνει ήρεμο και να απομακρυνθεί όταν κάποιος προσπαθεί να το προκαλέσει.

«3-2-1» Πριν απαντήσεις ενώ είσαι θυμωμένος: 3 δευτερόλεπτα σταμάτα, 2 βαθιές ανάσες, 1 σκέψη. «Τι θέλω να κάνω τώρα;».

Άσχημο μήνυμα ή σχόλιο; Μην το σβήσεις ακόμα. Screenshot πρώτα και δείξε το σε κάποιον μεγάλο.

Δεν ξέρεις τι να πεις; Δεν σου αρέσεις κάπου που βρίσκεσαι; Πες «Πρέπει να φύγω και φύγε».

Έκανες λάθος και τα βάζεις με τον εαυτό σου; Ρώτα: «Αν το είχα κάνει φίλος μου, τι θα του έλεγα;». Πες το ίδιο σε σένα.

Το μυαλό κόλλησε σε ένα πράγμα που πήγε στραβά; Βρες 3 πράγματα που πήγαν καλά σήμερα. Τα μικρά μετράνε. Ακόμα και τα πολύ μικρά.

«Δες το αλλιώς»: Είκοσι μικρές υπενθυμίσεις

Μια διαφορετική προσέγγιση προσφέρει η ενότητα «Δες το αλλιώς», η οποία περιλαμβάνει 20 σύντομες συμβουλές.

Ανάμεσά τους βρίσκονται φράσεις όπως «Μια κακή μέρα είναι απλώς μια κακή μέρα», «Η αξία σου δεν μικραίνει επειδή κάποιος δεν κατάφερε να τη δει» και «Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα για να ξεκινήσεις. Μερικά τα μαθαίνεις στον δρόμο». «Το να ζητήσεις βοήθεια δεν σημαίνει “δεν μπορώ”. Σημαίνει “δεν χρειάζεται να το κάνω μόνος μου”». «Το ότι οι άλλοι προχώρησαν πιο γρήγορα, δεν σημαίνει ότι εσύ άργησες. Δεν τρέχετε τον ίδιο αγώνα». «Μερικές φορές το πιο γενναίο πράγμα που μπορείς να πεις είναι: “Δεν ξέρω”».

Πώς να μάθεις να λες «όχι» και «σταμάτα»

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενότητα «Βρες τρόπο να πεις», η οποία επικεντρώνεται σε φράσεις και ανάγκες που συχνά δυσκολεύονται να εκφράσουν τα παιδιά.

Το εργαλείο τα βοηθά να βρουν τον δικό τους τρόπο να πουν «όχι», «σταμάτα», να πεις «αυτό που θέλεις», «αυτό που χρειάζεσαι», να «ζητήσεις βοήθεια».

Για παράδειγμα, για να θέσει ένα παιδί όριο, προσφέρονται διαφορετικές επιλογές, ανάλογα με τον τρόπο που αισθάνεται πιο άνετα να εκφραστεί.

Βρες τρόπο να πεις σταμάτα

Καθαρά: «Δεν μου αρέσει, σταμάτα»

Ήρεμα: «Μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ»

Σταθερά: «Σταμάτα, σου είπε δεν θέλω»

Ένας χάρτης με 260 βήματα ενδυνάμωσης

Μια ακόμη δημιουργική πτυχή του «Ψιτ! Το ’χεις!» είναι ο διαδραστικός χάρτης προσωπικής εξέλιξης.

Μέσα από αυτόν, τα παιδιά μπορούν να παρακολουθούν την καθημερινή πρόοδό τους και να περιπλανώνται σε διαφορετικές θεματικές περιοχές, που συνδέονται με την προσωπική τους ενδυνάμωση.

Ανάμεσά τους βρίσκονται η «Πόλη της Αυτοπεποίθησης», η «Πόλη της Θετικής Εστίασης» και η «Πόλη των Επιλογών».

Ο χάρτης περιλαμβάνει συνολικά 9 σημεία και 260 βήματα.

Η 13χρονη Άννα και ο χάρτινος ήρωας

Όλα ξεκίνησαν από την Άννα, ένα 13χρονο κορίτσι και έναν μικρό χάρτινο ήρωα, πρωταγωνίστη της ταινίας animation «Upstander».

Η εν λόγω ταινία, που δημιούργησε η Άννα Μαυρομμάτη, είναι φτιαγμένη από εκατοντάδες φωτογραφίες και πραγματεύεται την ιστορία της στιγμής που ένα παιδί αποφασίζει να μην μείνει απλός θεατής απέναντι σε κάτι που δεν είναι σωστό.

Το «Upstander» απέσπασε το Πρώτο Βραβείο στο Cyprus Film Days Children & Youth 2026, στην κατηγορία Secondary School. Όμως, τελείωσε με μια ερώτηση. «Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί να βρίσκει τη φωνή του όχι μόνο σε μία δύσκολη στιγμή, αλλά στην καθημερινή του ζωή;».

Η Άννα αποφάσισε να το προσπαθήσει και η ιδέα της έγινε η αφετηρία για τη δημιουργία μιας πρωτότυπης διαδικτυακής πλατφόρμας, ενός εργαλείου καθημερινής ψυχικής και κοινωνικοσυναισθηματικής ενδυνάμωσης.