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Δημοσιεύματα στα Αμερικανικά ΜΜΕ δίνουν μια άλλη διάσταση στα αίτια του προβλήματος επικοινωνίας στην εναέρια κυκλοφορία των ΗΠΑ, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) παρουσίασε ένα εργαλείο, κόστους περίπου 875 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) για τη διαχείριση των πτήσεων στα τρία μεγάλα αεροδρόμια της περιοχής της Ουάσιγκτον, εντάσσοντας έτσι τη συγκεκριμένη τεχνολογία στις επιχειρήσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της FAA, στις 10 Νοεμβρίου, η υπηρεσία αποφάσισε να επεκτείνει τη χρήση του στα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ, ωστόσο διευκρίνισε ότι το σύστημα έχει υποστηρικτικό ρόλο.

Το εργαλείο SMART (Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories), αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και δεδομένα για τις καιρικές συνθήκες, τις διαδρομές των αεροσκαφών, την κυκλοφορία και τη διαθεσιμότητα ελεγκτών, προκειμένου να προτείνει αποτελεσματικότερες διαδρομές και να περιορίζει τις καθυστερήσεις.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν (Markwayne Mullin) των ΗΠΑ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το κατά πόσον η διακοπή των επικοινωνιών στην εναέρια κυκλοφορία μπορεί να συνδέεται με την επέκταση του SMART στα κέντρα ελέγχου των περιφερειακών αεροδρομίων, απάντησε χαρακτηριστικά: «Το εξετάζουμε».

skai.gr