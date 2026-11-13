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Το Δημήτρειο Δημοτικό Σχολείο Πάφου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων, πραγματοποίησε χθες εκδήλωση ευαισθητοποίησης με αφορμή την καμπάνια Movember, με στόχο την ενημέρωση για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο ουρολόγος Δρ Αγγέλος Οικονομίδης έκανε ενημερωτική ομιλία προς τους πατέρες και τους παππούδες των παιδιών , αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Παράλληλα, επαγγελματίες κομμωτές προσέφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους, στηρίζοντας την προσπάθεια ευαισθητοποίησης, ενώ η δράση ολοκληρώθηκε με συμβολική πορεία, στην οποία συμμετείχαν τα παιδιά μαζί με τους πατέρες και τους παππούδες τους.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, στείλαμε όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της φροντίδας της υγείας. Γιατί η πρόληψη σώζει ζωές, αναφέρει ανακοίνωση του Δημήτρειου Δημοτικού Σχολείου.