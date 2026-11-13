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Στις 26 Νοεμβρίου θα καταβληθούν στους δικαιούχους τα επιδόματα προσωπικής βοήθειας και κατ’ οίκον φροντίδας, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Όπως διευκρινίζεται, η πληρωμή θα πραγματοποιείται πλέον στο τέλος κάθε μήνα.

Το Τμήμα ανακοίνωσε ότι κατά τον μήνα Νοέμβριο μεταφέρθηκαν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας τα δικαιώματα αναπηρικού επιδόματος και επιχορήγησης κατ’ οίκον φροντίδας όλων των δικαιούχων. Η καταβολή τους θα γίνεται στο εξής από το ΤΚΕΑΑ, ως επίδομα προσωπικής βοήθειας και κατ’ οίκον φροντίδας, σύμφωνα με τον περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο.

ΚΥΠΕ