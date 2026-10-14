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Τέσσερεις παρεμβάσεις που προωθεί το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας κατά το τελευταίο δίμηνο, με επίκεντρο τη στήριξη της οικογένειας, την ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, παρουσίασε την Τρίτη στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, την Υφυπουργό πλαισίωναν ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου, Γιάννης Νικολαΐδης, η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Μαρία Κυρατζή, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Χριστίνα Φλουρέντζου, και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Γιάννης Βασιλειάδης.

Παρουσιάζοντας στο Υφυπουργείο, στη Λευκωσία, την πρώτη παρέμβαση, η Υφυπουργός αναφέρθηκε στη σημαντική μεταρρύθμιση του Επιδόματος Τέκνου, μέσω του τροποποιητικού νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και του οποίου άρχισε η κατ’ αρχήν συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«Η μεταρρύθμιση προβλέπει ουσιαστική διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, αύξηση της παρεχόμενης στήριξης και αντιμετώπιση στρεβλώσεων του υφιστάμενου συστήματος, με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά και ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης», σημειώνεται.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές εκτιμάται ότι περίπου 17.000 επιπλέον οικογένειες, με 23.500 παιδιά, θα ενταχθούν στους εν δυνάμει δικαιούχους του Επιδόματος Τέκνου. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του επιδόματος κατά 10% για οικογένειες με εισόδημα μέχρι €22.000 και κατά 5% για οικογένειες με εισόδημα από €22.000,01 μέχρι €44.000. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης προγραμματίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2027, υπό την προϋπόθεση ψήφισης του νομοσχεδίου.

Στη συνέχεια, η Υφυπουργός παρουσίασε τη δεύτερη παρέμβαση, αναφερόμενη στην πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για την έγκριση του νέου Σχεδίου «Μαζί με το Μωρό και τη Μητέρα».

«Το νέο Σχέδιο, το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη της «Προίκας του Μωρού», συνδυάζει την υλική υποστήριξη με την εξατομικευμένη κοινωνική στήριξη, μέσω κατ’ οίκον επισκέψεων κοινωνικού λειτουργού, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της μητέρας και της οικογένειας κατά το πρώτο έτος ζωής του παιδιού», προστίθεται.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου προβλέπεται η παραχώρηση πακέτου βρεφικού εξοπλισμού και βασικών ειδών φροντίδας αξίας €1.000 ανά παιδί, καθώς και η παροχή καθοδήγησης και διασύνδεσης των οικογενειών με τις κατάλληλες υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης. Το Σχέδιο απευθύνεται σε οικογένειες που πληρούν καθορισμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, ενισχύοντας την έγκαιρη πρόληψη και την ουσιαστική υποστήριξη των νέων γονέων.

Περνώντας στην τρίτη παρέμβαση, η κ. Παύλου αναφέρθηκε στην πρόσφατη εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για την καταβολή επιδόματος σε οικονομικά ευάλωτους ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Όπως ανέφερε η Υφυπουργός, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας επεξεργάζεται τη διαμόρφωση σχετικού σχεδίου, με πρόθεση η στήριξη να μην περιορίζεται αποκλειστικά στους ασθενείς με καρκίνο του μαστού, αλλά να καλύπτει ευάλωτους ασθενείς που αντιμετωπίζουν και άλλες μορφές καρκίνου.

«Στόχος είναι η παροχή πρόσθετης οικονομικής στήριξης σε συνανθρώπους μας που, πέραν της σοβαρής δοκιμασίας της υγείας τους, βρίσκονται αντιμέτωποι και με οικονομικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της θεραπείας και της αποθεραπείας τους. Για τον σκοπό αυτό, το Υφυπουργείο θα προχωρήσει στην ετοιμασία και υποβολή σχετικής πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να καθοριστούν οι όροι, τα κριτήρια και το πλαίσιο εφαρμογής της νέας παροχής», επισημαίνεται.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, η Υφυπουργός ενημέρωσε για τη δημιουργία Κινητής Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, την οποία εξήγγειλε στις 12 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την εκδήλωση για τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς της Εστίας Ενηλίκων Λεμεσού.

Η νέα υπηρεσία θα λειτουργήσει σε πρώτη φάση πιλοτικά στη Λεμεσό, με τη συμμετοχή της Εστίας Ενηλίκων Λεμεσού, συνδυάζοντας τρεις βασικές ειδικότητες: κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή και φροντιστή.

«Μέσα από τη συνεργασία των τριών επαγγελματιών, επιδιώκεται η παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης υποστήριξης σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άλλους ευάλωτους πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους ή στην πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας», προστίθεται.

Τονίζεται, επίσης, ότι «η νέα αυτή προσέγγιση αποσκοπεί στο να φέρει τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας πιο κοντά στον πολίτη, στον χώρο όπου ζει, ενισχύοντας την αυτονομία, την αξιοπρεπή διαβίωση και τη δυνατότητα παραμονής του στο οικείο περιβάλλον του».

«Η πιλοτική εφαρμογή θα επιτρέψει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας και των αναγκών που θα προκύψουν, με προοπτική την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού», σημειώνεται.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας είπε ότι οι τέσσερεις αυτές παρεμβάσεις αποτυπώνουν την κατεύθυνση της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει να συνδυάζει την οικονομική ενίσχυση με την παροχή ποιοτικών και προσβάσιμων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Τόνισε ότι η στήριξη της οικογένειας, η προστασία των ευάλωτων πολιτών και η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης αποτελούν σταθερές προτεραιότητες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους δεν περιορίζεται στην παραχώρηση επιδομάτων, αλλά επεκτείνεται στην ανάπτυξη υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, με έμφαση στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση και στην εξατομικευμένη φροντίδα.

Καταλήγοντας, η Υφυπουργός επανέλαβε ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της άσκησης κοινωνικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι η δημοσιογραφική διάσκεψη αποτελεί την αφετηρία μιας σταθερής και ουσιαστικής επικοινωνίας με την κοινωνία, μέσα από την οποία το Υφυπουργείο θα ενημερώνει συστηματικά για τις προτεραιότητες, τις δράσεις, την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου του.

ΚΥΠΕ