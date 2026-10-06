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Τελευταία παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 ανακοίνωσε η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η νέα προθεσμία θα ισχύσει από τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, στις 10:00 π.μ. μέχρι την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026, στις 14:00.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, κατά την εξέταση των αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε ορθά. Συγκεκριμένα, αιτήσεις παρέμειναν σε κατάσταση «Πρόχειρης Αίτησης», άλλες υποβλήθηκαν από φοιτητές παρά τις σχετικές επισημάνσεις και προειδοποιήσεις του συστήματος, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις αιτήσεων που υποβλήθηκαν σε άλλη Υπηρεσία αντί στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων.

Όπως αναφέρεται, αποφασίστηκε να δοθεί μία επιπλέον ευκαιρία σε όσους, λόγω απρόβλεπτων ή έκτακτων περιστάσεων, δεν υπέβαλαν αίτηση ή δεν ολοκλήρωσαν ορθά τη διαδικασία εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Οι οικογένειες φοιτητών καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης sg-yxe.mof.gov.cy, εγκαίρως και με ορθά στοιχεία.

Η Υπηρεσία διευκρινίζει ότι πρόκειται για την τελευταία παράταση, καθώς έχουν ήδη δοθεί αρκετές παρατάσεις και δεν θα είναι δυνατή περαιτέρω επέκταση της προθεσμίας.