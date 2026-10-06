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Μια σημαντική απόφαση με ευρύτερη σημασία για τη λειτουργία των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών εξέδωσε στις 5 Οκτωβρίου 2026 το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, δικαιώνοντας τη DIASTASIS F.M. LIMITED (του Ομίλου Φιλελεύθερος), φορέα εκμετάλλευσης του ραδιοφωνικού σταθμού «107.4 ACTIVE».

Η υπόθεση αφορούσε πρόστιμο ύψους €1.500 που είχε επιβληθεί από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για την εκπομπή «Activistas», η οποία μεταδόθηκε τον Απρίλιο του 2017. Συγκεκριμένα, η Αρχή είχε κρίνει ότι μια στιχομυθία μεταξύ των ραδιοφωνικών παραγωγών της συγκεκριμένης εκπομπής παραβίαζε τους κανόνες που πρέπει να διέπουν το περιεχόμενο των ραδιοφωνικών εκπομπών και, στη βάση αυτή, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στον σταθμό.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έθεσε το ερώτημα κατά πόσον οι διατάξεις στις οποίες στηρίχθηκε η Αρχή για να επιβάλει το εν λόγω πρόστιμο στον σταθμό της παρείχαν τη νόμιμη εξουσία να το πράξει.

Το Δικαστήριο με την ομόφωνη απόφασή του απάντησε αρνητικά.

Με απλά λόγια, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν αρκεί μια νομοθετική διάταξη να θέτει κανόνες για το περιεχόμενο των εκπομπών. Για να μπορεί μια Αρχή να επιβάλει πρόστιμο, πρέπει ο νόμος να της δίνει σαφή και συγκεκριμένη εξουσία να το πράξει για τη συγκεκριμένη παράβαση.

Στην προκειμένη περίπτωση, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Αρχή επέβαλε την κύρωση χωρίς την απαιτούμενη σαφή νομοθετική βάση, παραβιάζοντας τις θεμελιώδεις αρχές της νομιμότητας και της ασφάλειας δικαίου και ενεργώντας παράνομα εκτός του θεσμικού της πλαισίου. Ως αποτέλεσμα, ακύρωσε το πρόστιμο των €1.500 και δικαίωσε την εφεσείουσα.

Η απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη για το ραδιοτηλεοπτικό δίκαιο στην Κύπρο. Πέρα από την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, αναδεικνύει τη σημασία της σαφούς νομοθετικής βάσης για την επιβολή κυρώσεων και θέτει ένα σημαντικό πλαίσιο για την άσκηση των κυρωτικών εξουσιών της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης έναντι των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών.

Τον ραδιοφωνικό σταθμό εκπροσώπησε το δικηγορικό γραφείο Πολάκης Σαρρής & Σία Δ.Ε.Π.Ε.