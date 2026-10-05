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Ποινή φυλάκισης με αναστολή επιβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή από Δικαστήριο της Λεμεσού σε πρώην κοινοτάρχη για κατάχρηση ποσού €45.000 που είχε διαπράξει.

Η κλοπή των €45.278 διαπράχθηκε μεταξύ των ετών 2011 και 31.12.2016 που έληξε η θητεία του ως κοινοτάρχης Ασωμάτου Λεμεσού και όπως αποδείχθηκε, είσπραττε χρήματα της υδατοπρομήθειας χωρίς αποδείξεις, με αποτέλεσμα αντί αυτά να καταλήξουν στο ταμείο της κοινότητας κατέληγαν στον ίδιο. Ο πρώην κοινοτάρχης αντιμετώπιζε εφτά συνολικά κατηγορίες, με πιο βαριές αυτές της κλοπής υπό δημόσιο υπάλληλο, της κατάχρησης εξουσίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το έλλειμμα διαπιστώθηκε κατά τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής της περιουσίας του Κοινοτικού Συμβουλίου, μετά την αλλαγή θητείας, όπου ζητήθηκε έρευνα από τη διάδοχο του κατηγορούμενου στην προεδρία του Συμβουλίου, στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώθηκε ότι το χρηματικό ποσό που παραδόθηκε ως διαθέσιμο σε μετρητά υπολειπόταν σημαντικά εκείνου που, με βάση τη σχετική κατάσταση που είχε υποβληθεί από τον λογιστή του Συμβουλίου προς την Ελεγκτική Υπηρεσία και τις οικονομικές του καταστάσεις, αναμενόταν να υφίσταται.

Ο έλεγχος που ακολούθησε κατέδειξε έλλειμμα €45.000. Διαπιστώθηκε, επίσης, η απουσία βιβλιαρίου αποδείξεων που αφορούσε εισπράξεις υδατοπρομήθειας. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος αναγνώρισε το έλλειμμα, το οποίο προέκυψε από τις επιμέρους λογιστικές πράξεις, και προθυμοποιήθηκε να συνεργαστεί για να το αποπληρώσει, κάτι που δεν κατέστη κατορθωτό μέχρι σήμερα.

Ο κατηγορούμενος σε προχωρημένη ηλικία σήμερα και με προβλήματα υγείας, παραδέχθηκε στο Δικαστήριο τη διάπραξη των αδικημάτων. Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη στην επιμέτρηση της ποινής την ιδιότητα του κατηγορουμένου, «το οποίο αποτελεί αιρετό δημόσιο αξίωμα, η άσκηση του οποίου θεμελιώνεται στην εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας και περιλαμβάνει ευθύνη για τη διαχείριση υποθέσεων και περιουσίας του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Η διάπραξη περιουσιακού αδικήματος υπό αυτήν την ιδιότητα δεν εξαντλείται, επομένως, στην οικονομική απώλεια που προκαλεί. Εμπεριέχει και παραβίαση της ιδιαίτερης σχέσης εμπιστοσύνης που απορρέει από την ανάθεση και άσκηση του συγκεκριμένου δημόσιου αξιώματος. Αυτό προσδίδει αυξημένη απαξία στη συμπεριφορά. Η χρονική διάσταση είναι, επίσης, ουσιώδης. Η περίοδος που αποδίδεται στις κατηγορίες εκτείνεται από το 2011 μέχρι το τέλος του 2016 και συμπίπτει, ουσιαστικά, με ολόκληρη τη συγκεκριμένη θητεία του κατηγορουμένου», αναφέρεται στην καταδικαστική απόφαση.

Τελικά, το Δικαστήριο του επέβαλε ποινής φυλάκισης δύο ετών, ωστόσο, την ανέστειλε για τρία χρόνια, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε, την παραδοχή του κατηγορούμενου και κυρίως διαχωρίζοντάς την από άλλες υποθέσεις όπου οργανωμένα υπεξαιρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά.