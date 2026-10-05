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Πέντε μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν τη Δευτέρα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας για την υπόθεση της Μονής Οσίου Αββακούμ, με τις μαρτυρίες να επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, σε χρηματικά ποσά που φέρονται να δόθηκαν στους κατηγορούμενους για κατασκευή εικόνων και για άλλες ανάγκες της Μονής.

Πρώτη κατέθεσε η Α.Ζ., η οποία ανέφερε ότι γνώρισε τον πάτερ Πορφύριο το 2020 και ότι, σε συζήτησή τους, εκείνος της μίλησε για προσπάθεια ανάπτυξης του μοναστηριακού χώρου στο Φτερικούδι. Όπως είπε, η ίδια ενδιαφέρθηκε να συνεισφέρει για την κατασκευή εικόνας του Αγίου Εφραίμ.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, πληροφορήθηκε ότι η εικόνα θα κόστιζε €5.000, ποσό που, όπως είπε, της φάνηκε μεγάλο, καθώς στο παρελθόν είχε συνεισφέρει μικρότερο ποσό για εικόνα σε άλλη εκκλησία. Όπως ανέφερε, ο πάτερ Πορφύριος την παρέπεμψε στον πάτερ Νεκτάριο, ο οποίος της είπε: «Εμείς θέλουμε να κάνουμε εικόνες που θα σου μιλούν και όχι Μίκι Μάους».

Η Α.Ζ. ανέφερε ότι κατέβαλε αρχικά το ποσό των €2.000 στον πάτερ Πορφύριο και στη συνέχεια το ποσό των €3.000 στον πάτερ Νεκτάριο, χωρίς, όπως είπε, να της δοθεί απόδειξη για τις πληρωμές.

Η μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ρώτησε τον πάτερ Πορφύριο τι γίνεται με την εικόνα της, εκείνος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πάτερ Νεκτάριο και της τον έδωσε στο τηλέφωνο. Όπως είπε, ο πάτερ Νεκτάριος της ανέφερε ότι η εικόνα θα ήταν έτοιμη πριν από τη γιορτή του Αγίου Εφραίμ, στις 5 Μαΐου.

Κατά την αντεξέταση της μάρτυρος από τον συνήγορο του πάτερ Νεκτάριου, Κωστή Ευσταθίου, παρουσιάστηκε γραπτή συνομιλία της με τον κατηγορούμενο, στην οποία αναφερόταν το ποσό των €5.000 και γινόταν συζήτηση για την τεχνοτροπία της εικόνας. Στη συνομιλία γινόταν επίσης αναφορά σε άλλη εικόνα του Αγίου Πορφυρίου, διαφορετικής τεχνοτροπίας και χαμηλότερου κόστους, για την οποία ο πάτερ Νεκτάριος φέρεται να είχε αναφέρει στην μάρτυρα ότι έμοιαζε με «ζωγραφιά νηπιαγωγείου».

Ο κ. Ευσταθίου υπέβαλε στη μάρτυρα ότι στη συγκεκριμένη γραπτή συνομιλία δεν υπήρχε η έκφραση «Μίκι Μάους», με την Α.Ζ. να επιμένει ότι θυμάται πολύ καθαρά τις συγκεκριμένες λέξεις.

Παράλληλα, ο συνήγορος παρουσίασε στη μάρτυρα απόδειξη ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2021, στην οποία αναγραφόταν ποσό €3.000 έναντι των €5.000, με τη μάρτυρα να λέει ότι η συγκεκριμένη απόδειξη δεν της παραδόθηκε ποτέ.

Ο κ. Ευσταθίου υπέβαλε ακόμη ότι, μετά τα γεγονότα του Μαρτίου 2024 και την απομάκρυνση των κατηγορουμένων από τη Μονή, ο πάτερ Νεκτάριος δεν μπορούσε να έχει πλέον οποιαδήποτε εμπλοκή στην ετοιμασία της εικόνας, ενώ η εικόνα δεν ήταν δυνατό να παραδοθεί τον Μάιο. Η Α.Ζ. απάντησε ότι «δεν ήταν της τελευταίας ώρας να ετοιμαστεί η εικόνα μου», καθώς, όπως ανέφερε, η σχετική συμφωνία υπήρχε από το 2021.

Ακολούθησε η κατάθεση της Κ.Ι., η οποία ανέφερε ότι το 2023 είχε κάνει εισφορά για την κατασκευή εικόνας του Αγίου Πορφυρίου, με αφορμή την ανέγερση του ναού του Αγίου Πορφυρίου δίπλα στη Μονή Αββακούμ. Όπως είπε, στα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου του 2023 επισκέφθηκε τη Μονή και ρώτησε τον πάτερ Τιμόθεο για το κόστος της εικόνας. Εκείνος, αφού επικοινώνησε με τον πάτερ Νεκτάριο, την ενημέρωσε ότι η μικρότερη εικόνα θα κόστιζε €1.000 και η μεγαλύτερη €3.000.

Η Κ.Ι. ανέφερε ότι ρώτησε πότε θα ήταν έτοιμη η εικόνα, με τον πάτερ Τιμόθεο να της λέει ότι θα άρχιζε να κατασκευάζεται την ίδια ημέρα που θα παρέδιδε τα χρήματα. Τον Σεπτέμβριο του 2023, όπως είπε, παρέδωσε €3.000 σε μετρητά στον πάτερ Τιμόθεο, ο οποίος της εξέδωσε απόδειξη.

Ερωτηθείσα από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, Θεοδώρα Παπακυριακού, η μάρτυρας ανέφερε ότι εργαζόταν τότε ως βοηθός νηπιαγωγού και ότι δυσκολεύτηκε να συγκεντρώσει το ποσό. «Στερούσα πράγματα από εμένα και το μωρό μου για να μπορώ να μαζέψω τα χρήματα», είπε.

Μετά το κλείσιμο της Μονής τον Μάρτιο του 2024, η Κ.Ι. ανέφερε ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη Μονή και τη Μητρόπολη Ταμασού, προκειμένου να πληροφορηθεί τι απέγινε η εικόνα και η εισφορά της, χωρίς, όπως είπε, να έχει λάβει μέχρι σήμερα απάντηση.

Στη συνέχεια, ο μάρτυρας Σ.Θ. κατέθεσε ότι το 2020 είχε επισκεφθεί τη Μονή μαζί με το παιδί του, το οποίο διαγνώσθηκε με σοβαρή ασθένεια και ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους ο πάτερ Νεκτάριος το σταύρωσε με τον σταυρό του Αγίου Πορφυρίου. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο σταυρός κόλλησε πάνω στο παιδί, γεγονός που τον έκανε να πιστέψει ότι είχε γίνει θαύμα.

Όπως ανέφερε, στις αρχές Ιανουαρίου του 2021 επικοινώνησε με τον πάτερ Νεκτάριο, έχοντας πληροφορηθεί μέσω Facebook για τις οικονομικές ανάγκες της Μονής και του παρέδωσε €2.000 για την ενίσχυσή της. Είπε, παράλληλα, ότι το περιστατικό με τον σταυρό είχε επηρεάσει την απόφασή του να προσφέρει τα χρήματα. «Πίστεψα ότι θεραπεύτηκε», είπε αναφερόμενος στο παιδί του.

Σε ερώτηση του εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής, Βασίλη Μπίσσα, για το πώς αισθάνεται σήμερα, ο μάρτυρας απάντησε: «Δεν θέλω να το εκφράσω. Δεν πιστεύω τίποτε. Εγώ έχασα την πίστη μου».

Κατά την αντεξέταση, ο κ. Ευσταθίου υπέβαλε στον μάρτυρα ότι ο πάτερ Νεκτάριος ουδέποτε του είπε ότι το παιδί είχε θεραπευτεί, αλλά του είπε να έχει δύναμη.

Η επόμενη μάρτυρας κατηγορίας, Α.Α., διευθύντρια και ιδιοκτήτρια εταιρείας χάρτινων συσκευασιών που προμηθεύει, μεταξύ άλλων, αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία, ανέφερε ότι η συνεργασία της εταιρείας με τη Μονή άρχισε τον Φεβρουάριο του 2021 και τερματίστηκε τον Μάρτιο του 2024. Όπως είπε, η Μονή εξακολουθεί να οφείλει στην εταιρεία περίπου €2.590. Ανέφερε ακόμη ότι υπεύθυνος για τις παραγγελίες ήταν ο πάτερ Πορφύριος και ότι οι περισσότερες πληρωμές γίνονταν σε μετρητά.

Η μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι, στα αρχικά στάδια της συνεργασίας, ο πάτερ Πορφύριος είχε ζητήσει να μην εκδίδονται τιμολόγια για ορισμένες παραγγελίες, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να γίνει, καθώς, όπως είπε, η εταιρεία είναι καθ’ όλα νόμιμη.

Σε ερώτηση του κ. Μπίσσα πώς θα χαρακτήριζε, με βάση την εμπειρία της, τον κύκλο εργασιών της Μονής, η Α.Α. ανέφερε ότι ήταν «σχετικά από τους μεγάλους».

Κατά την αντεξέτασή της μάρτυρος, η συνήγορος υπεράσπισης του μοναχού Πορφύριου, Μαρία Κέστωρος, υπέβαλε στη μάρτυρα ότι ο πάτερ Πορφύριος είχε ζητήσει να εκδίδονται αποδείξεις για τα λογιστικά βιβλία της Μονής και όχι να μην τιμολογούνται τα προϊόντα. Η Α.Α. απάντησε ότι η εταιρεία δεν μπορούσε να εκδώσει απόδειξη είσπραξης χωρίς προηγουμένως να τιμολογηθούν τα προϊόντα.

Τέλος, κατέθεσε ο Σ.Β., οικοδόμος, ο οποίος ανέφερε ότι το 2022 ανέλαβε, κατόπιν προφορικής συμφωνίας με τον πάτερ Πορφύριο, την κατασκευή περίφραξης στη Μονή έναντι €800 και την κατεδάφιση τούβλων έναντι €450. Ανέφερε ότι εξοφλήθηκε πλήρως για τις εργασίες, με μετρητά που του κατέβαλε ο πάτερ Τιμόθεος. Κατά την αντεξέτασή του από την κ. Κέστωρος, είπε ότι δεν έχει οποιαδήποτε χρηματική απαίτηση ή παράπονο από τον πάτερ Πορφύριο.

Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί στις 7 Οκτωβρίου, στις 09:30.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τους μοναχούς Νεκτάριο και Πορφύριο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης.

ΚΥΠΕ