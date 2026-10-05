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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού σε σχέση με την τοποθέτηση βόμβας σε κατάστημα τηλεπικοινωνιών στη Μέσα Γειτονιά. Για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση τρία πρόσωπα, ηλικίας 20, 22 και 28 ετών, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε ο ανακριτής της υπόθεσης κατά τη χθεσινή διαδικασία προσωποκράτησης ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού, οι Αρχές αναζητούν το πρόσωπο που παρέδωσε τον εκρηκτικό μηχανισμό, καθώς και ακόμη ένα πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με τις εξετάσεις, έχει εμπλοκή στην υπόθεση.

Η τοποθέτηση βόμβας στο κατάστημα τηλεπικοινωνιών συνδέεται με την καταγγελία της ΑΕΛ στην Αστυνομία για χειραγώγηση του αγώνα με το ΑΠΟΕΛ.

Οι εξετάσεις των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης ήταν αυτές που άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης, αφού η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ο δράστης ο οποίος τοποθέτησε τη βόμβα καταγράφηκε στον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών και ακολούθως κινήθηκε προς τα βόρεια. Επίσης, γύρω στις 3 τα ξημερώματα (30/9) διαπιστώθηκε ότι η ίδια μοτοσικλέτα στάθμευσε πλησίον της οικίας του 22χρονου υπόπτου στη Λόφου.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας δόθηκε πληροφορία ότι σε πεζοδρόμιο στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Χαβούζας υπήρχε εγκαταλελειμμένη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, η οποία δεν έφερε πινακίδες εγγραφής. Από εξετάσεις που έγιναν στον αριθμό πλαισίου διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα είναι εγγεγραμμένη στον 28χρονο ύποπτο.

Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο μέρος για εξετάσεις, ωστόσο, η μοτοσικλέτα είχε ήδη μετακινηθεί. Από επιτόπιες εξετάσεις στην περιοχή εντοπίστηκε ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, το οποίο παραλήφθηκε για επιστημονικές εξετάσεις.

Από τη μελέτη κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης διαπιστώθηκε επίσης, ότι η μοτοσικλέτα μεταφέρθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι της 30ής Σεπτεμβρίου από πρόσωπο που φορούσε κράνος, μαύρο παντελόνι και αθλητικά γκριζά παπούτσια, καθώς και φανέλα χρώματος πορτοκαλί και φούτερ μαύρο με κίτρινο. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ανακριτές, τη μοτοσικλέτα ακολουθούσε όχημα το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε συγγενικό πρόσωπο του 20χρονου, αλλά οδηγείται αποκλειστικά από τον ίδιο.

Τη στιγμή που η μοτοσικλέτα σταθμεύει στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Χαβούζας, ο οδηγός της δεν έφερε κράνος και διακρίνεται το πρόσωπο του 22χρονου. Γύρω στις 14:30, το ίδιο όχημα προσεγγίζει και πάλι το σημείο όπου αφέθηκε η μοτοσικλέτα και από τη θέση του συνοδηγού αποβιβάζεται, σύμφωνα με τους ανακριτές, πρόσωπο που φορούσε την ίδια ενδυμασία με τον 22χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που τέθηκαν υπόψη του Δικαστηρίου, ο δεύτερος ύποπτος είχε συλληφθεί πρόσφατα σε σχέση με αδικήματα οχλαγωγίας, τα οποία σημειώθηκαν μετά τη λήξη του αγώνα ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ, στις 6 Σεπτεμβρίου, έξω από το ΓΣΠ.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία που παρουσίασαν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού στο Δικαστήριο, στις 2 Οκτωβρίου δόθηκε πληροφορία ότι το πρόσωπο που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα είναι ο 22χρονος ύποπτος. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πληροφορία, η εν λόγω ενέργεια οργανώθηκε από κοινού με τους άλλους δύο υπόπτους, κατόπιν συναντήσεων και μεταξύ τους επικοινωνιών. Μετά την έφοδο των μελών της Αστυνομίας στην οικία του 22χρονου, εντοπίστηκε η μοτοσικλέτα, ενώ στην οικία του 20χρονου εντοπίστηκε το όχημα, το οποίο ερευνήθηκε και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για να αποσταλούν για εξετάσεις.

Οι τρεις ύποπτοι, όταν ανακρίθηκαν, αρνήθηκαν να αναφέρουν οτιδήποτε σε σχέση με την υπόθεση, προτού συμβουλευτούν τους δικηγόρους τους. Σε βάρος τους διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας καταστροφής περιουσίας και παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών.

Σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφαλίστηκε, ο δράστης, αφού τοποθέτησε τη βόμβα, επιχείρησε να προκαλέσει φωτιά, χωρίς αποτέλεσμα. Ακολούθως, αποχώρησε με τη μοτοσικλέτα, για να επιστρέψει λίγο αργότερα στο σημείο και να επιχειρήσει εκ νέου να βάλει φωτιά, χωρίς και πάλι να τα καταφέρει.