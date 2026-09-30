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Γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για ύποπτη κίνηση προσώπου που επέβαινε σε μοτοσικλέτα, πλησίον καταστήματος στην περιοχή Μέσα Γειτονιάς στη Λεμεσό.

Στο σημείο μετέβησαν αμέσως μέλη της Αστυνομίας, τα οποία εντόπισαν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού χωρίς πινακίδες εγγραφής, στην οποία επέβαινε ένα πρόσωπο. Με την παρουσία των μελών, ο οδηγός της μοτοσικλέτας τράπηκε σε φυγή.

Ακολούθησε καταδίωξη της μοτοσικλέτας, χωρίς ωστόσο να γίνει κατορθωτή η ανακοπή της.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε έξω από την είσοδο του καταστήματος, εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός μεγάλης ισχύος, ο οποίος δεν εκράγει.

Στη σκηνή μετέβη πυροτεχνουργός της Αστυνομίας ο οποίος προχώρησε σε αδρανοποίηση του υπό αναφορά εκρηκτικού μηχανισμού.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.